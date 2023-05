Hasil Lengkap Liga Italia: AS Roma Dibungkam Inter Milan, AC Milan Bekuk Lazio

Selebrasi Romelu Lukaku usai membobol gawang AS Roma dalam lanjutan Liga Italia 2022-2023, Sabtu (6/5/2023).

SERAMBINEWS.COM - Inter Milan hanya membuat AC Milan merasakan zona Liga Champions di klasemen Liga Italia selama tiga jam usai menang atas AS Roma.

Sebanyak tiga laga dipertandingkan dalam pekan ke-34 Liga Italia 2022-2023 pada Sabtu (6/5/2023) malam WIB hingga Minggu (7/5/2023) dini hari WIB.

Duel bertajuk grande partita antara AC Milan vs Lazio dan AS Roma vs Inter Milan menjadi yang paling menarik perhatian.

Dimulai dari AC Milan yang menjamu Lazio di San Siro.

Hasilnya, I Rossoneri sukses mengatasi perlawanan tim tamu dengan skor 2-0.

Seluruh gol AC Milan tercipta di babak pertama.

Ismael Bennacer membuka keunggulan AC Milan pada menit ke-17.

Proses gol tersebut berawal dari Bennacer yang merebut bola dari Marcos Antonio.

Bola tanggung berhasil dikuasai oleh gelandang asal Aljazair tersebut dan segera diumpankan ke arah Olivier Giroud.

Penyerang asal Prancis tersebut lantas mengembalikan bola ke arah Bennacer yang maju ke dalam kotak penalti.

Dengan posisi agak terjatuh, Ismael Bennacer menendang bola lewat sepakan voli kaki kanan dan merobek jala Lazio.

Milan kembali mencetak gol pada menit ke-29.

Kali ini, Theo Hernandez yang mencatatkan namanya di papan skor.

Menerima bola dari Mike Maignan, Hernandez segera menggiring bola dari sisi kiri pertahanan untuk maju ke depan.