SMKN 1 Jeunieb Borong 3 Juara dan Mewakili Bireuen di FLS2N Tingkat Provinsi

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - SMK Negeri 1 Jeunieb, Bireuen kembali menambah pundi-pundi prestasi. Kali ini dari ekstrakurikuler seni yang maju ke tingkat provinsi yang akan digelar di Banda Aceh pada 29 Mei 2023 mendatang.

Prestasi itu diperoleh para siswa SMKN 1 Jeunieb dari Festival Lomba Seni Siswa ( FLS2N) tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah Bireuen, Selasa (16/5/2023).

Kepala SMK Negeri 1 Jeunieb, Feri Irawan SSi MPd kepada Serambinews.com, Selasa (16/5/2023) sore mengatakan, peraih juara Rauzatul Jannah siswi kelas Xl Tata Busana SMKN 1 Jeunieb telah berhasil meraih juara pertama pada FLS2N SMK tingkat Kabupaten Bireuen, bidang lomba menyanyi solo.

Dengan judul lagu Meungui dan My Heart Will Go On, berhasil mengantarkannya ke tingkat provinsi mewakili Kabupaten Bireuen, kata Feri.

Selanjutnya, Ayla Aulia Putri juara dua pada tari kreasi dengan judul Nakhoda Lautan dan Salwa Attahirah juara 3 cipta lagu dengan judul Marwah Nanggroe.

Kepala SMK Negeri 1 Jeunieb merasa bersyukur atas berbagai nikmat yang diberikan Allah Yang Maha Kuasa, karena diberikan prestasi kepada sekolah melalui anak didiknya.

Mereka telah berjuang dan berhasil membawa piala kebanggaan di tingkat kabupaten.

Melalui Rauzatul Jannah yang mendapatkan juara 1 vokal solo, prestasi adalah bagian dari bakat siswa melalui kreativitas yang dikembangkan melalui ekstrakurikuler, dan semoga bisa menorehkan prestasi di tingkat provinsi.

"Rauzatul dipastikan mewakili Kabupaten Bireuen ke tingkat provinsi di Banda Aceh akhir Mei 2023 nanti. Mudah-mudahan bisa meraih medali emas untuk mewakili Aceh ke tingkat nasional,” harapnya.

Kacabdin wilayah Bireuen, Abdul Hamid SPd MPd mengatakan, selain siswa SMKN 1 Jeunieb akan mewakili Bireuen, Raisal Maulana dari SMKN 1 Bireuen sebagai juara pertama cipta lagu, Mahda Safrina dari SMK PP Negeri Bireuen juara pertama monolog dan Cut Ayu Safitri dari SMKN 1 Gandapura sebagai juara pertama kreasi tari, mereka akan mewakili Bireuen ke tingkat provinsi.(*)