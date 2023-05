Dugaan Dosen UNS Lakukan KDRT, Istri Dijepit Pintu Kampus, Kasusnya Dibongkar Anak, Gibran: Laporkan

SERAMBINEWS.COM, SURAKARTA – Seorang dosen di Universitas Sebelas Maret ( UNS) berinisial BW, diduga melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) terhadap istrinya.

Dosen UNS itu diduga menjempit istrinya dengan pintu saat berada di kampus.

Kasus ini kemudian dibongkar oleh sang anak, yang tak tega melihat ibunya mendapat perlakukan kejam dari ayahnya.

Pemilik akun Twitter Dini Dyana, diduga anak dari pasangan suami istri (pasutri) itu, menceritkan aksi KDRT yang dilakukan sang ayah terhadap ibunya.

Ramai diperbincangkan warganet, Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka merepos kasus yang tengah viral tersebut.

Ia membalas cuitan tersebut dan meminta kepada korban untuk melaporkan peristiwa dugaan KDRT itu ke kantor polisi.

“Langsung laporkan,” ujar Gibran, Rabu (24/5/2023).

Pantauan Serambinews.com, cuitan Dini Dyana itu kini telah tiada, kemungkinan pengunggah telah menghapusnya.

Diketahui, Dini Dyana melalui akun twitter @wonderdyn membuat thread berjudul "Mama Ku Jadi Korban KDRT Pelaku (Bapak) Insial BW Dosen UNS Kampus Kleco FKIP PGPAUD, Twitter Please Do Your Magic".

Dalam threadnya tersebut, Dini Dyana memperlihatkan beberapa foto ibunda setelah mendapatkan kekerasan dari ayahnya.

"Foto pertama tindak KDRT di Depok, pada saat bapaku masih bekerja di KEMENDIKBUD, foto kedua dan ketiga tindak KDRT di lingkungan UNS Kampus Kleco,"tulisnya.

Lalu Dini Dyana menjelaskan, pada tanggal 6 Maret 2023 dirinya bersama sang ibu coba mendatangi kampus tempat ayahnya bekerja.

"Saya dan ibu pergi ke kampus UNS untuk mencari keberadaan bapak dan meminta beliau pulang ke rumah," tuturnya.