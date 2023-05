VIDEO Aksi Saktia Ari Seno Curi Perhatian, Konser Sheila On 7 Dihadiri Mantan Gitaris

SERAMBINEWS.COM - Mantan gitaris grup band Sheila On 7 Saktia Ari Seno berhasil curi perhatian publik lantaran Saktia memberikan kejutan pada konser Sheila On 7 yang berlangsung di Yogyakarta pada Sabtu (27/5/2023) lalu.

Diketahui, konser Sheila On 7 tersebut bertajuk Sheila On 7 Live in Concert. Momen kebersamaan Saktia Ari Seno itu pun diabadikan melalui Instagram @salman_al_jugjawy.

Dalam unggahan tersebut, Saktia Ari Seno memperlihatkan beberapa potretnya bersama para personel Sheila On 7 saat manggung.

Terlihat beberapa Instagram Story warganet yang diunggah oleh Saktia Ari Seno.

Terdapat aksi Saktia Ari Seno yang melancarkan aksinya dalam bermain gitar bersama Eross Candra.

Ada pula unggahan warganet lain yang merasa terharu dengan momen reuni para personel Sheila On 7 tersebut. Bahkan, suasana konser Sheila On 7 itu pun menjadi haru.

Di sisi lain, terdapat warganet yang bersyukur dan berterima kasih kepada Sheila On 7 yang telah memberikan penampilan terbaik mereka.

Diketahui, Saktia Ari Seno menambahkan lagu Sheila On 7 yang bertajuk 'Karena Aku Setia' pada unggahan tersebut.

Melalui keterangan postingan, Saktia Ari Seno mengaku lagu itu adalah lagu favoritnya. Bahkan, Saktia Ari Seno juga menyampaikan bahwa musik dari lagu 'Karena Aku Setia' membuatnya semangat.

Sementara itu, Eross Candra juga membagikan potretnya merangkul Saktia Ari Seno. Terlihat Eross Candra dan Saktia Ari Seno tersenyum melihat ke arah kamera dengan gitar masing-masing. (*)

