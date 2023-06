20 Mahasiswa Asal Amerika Serikat Kunjungi Unigha Sigli

Foto bersama The University of Rhode Island (URI) asal Amerika Serikat, pihak Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli, Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto MSi di Unigha Sigli, Kamis (1/6/2023).

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sebanyak 20 mahasiswa asal The University of Rhode Island (URI) Amerika Serikat mengunjungi Kampus Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli, Pidie, Kamis (1/6/2023).

Pertemuan mahasiswa asal Amerika Serikat ini dengan pihak Unigha berlangsung di Gedung Nurdin Abdurrahman Building Keuniree atau Kampus Unigha berlokasi di Keunire, Pidie.

The University of Rhode Island (URI) adalah salah satu universitas negeri di Amerika Serikat, telah bekerjasama dengan Indonesia lebih dari 50 tahun.

Di antaranya dengan Kementrian Kesehatan, Kementrian Perikanan dan Kelautan, Bappenas dan beberapa Kementrian lainnya dalam berbagai bidang seperG Pendidikan, Kelautan dan Perikanan.

Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto MSi, Rektor Prof Bansu I Ansari, bersama pihak yayasan Unigha berfoto bersama di Kampus Unigha Sigli, Kamis (1/6/2023) (SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI)

Lalu, Teknik, Kesehatan dan banyak lainnya.

URI juga telah bekerjasama dengan berbagai universitas top di Indonesia seperG USK, UI, IPB, ITB, Universitas Halu Oleo, UnHas, UNud, UniPa, UnPad dan banyak lainnya untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebanyak 20 mahasiswa (7 dari jurusan Bisnis & 13 dari jurusan Kesehatan), 4 orang dosen didampingi Brook William Ross selaku perwakilan langsung URI untuk Indonesia.

Sementara itu, tamu Amerika Serikat ini disambut Rektor Unigha Sigli Prof Dr Bansu I Ansari, Diana Devi Nurdin AR, Wakil ketua Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (YPKJG).

Di Unigha juga hadir Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adi Siswanto MSi. Kemudian juga hadir Pengurus Yayasan lainnya, Rektor UNIGHA, Ketua STIKES Jabal Ghafur dan Direktur AMIK Jabal Ghafur beserta dosen dan mahasiswa.

Disebutkan, kedatangan mahasiswa dan dosen Amerika Serikat untuk melaksanakan Program J-Term. Program ini dilaksanakan seGap tahun dimana mahasiswa URI dari berbagai jurusan datang ke Indonesia untuk belajar bersama mahasiswa Indonesia tentang Pendidikan, budaya Indonesia dan saling berbagi pengalaman.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama URI melaksanakan program ini di Aceh. Program ini terlaksana karena adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Aceh dan The University of Rhode Island yang ditanda tangani pada tahun 2021.

Pada kesempatan ini, mahasiswa URI berkunjung ke RSUD Tgk. Chik DiGro Sigli untuk mengenal dan melihat pelayanan terhadap pasien di RSUD. Mereka juga mengunjungi Rumah Produksi Kupiah Meukutop di Garot untuk lebih mengenal kerajinan tradisional Aceh.