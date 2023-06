Adhisty Zara Kabur dari Bos hingga Jadi Rebutan Para Pria di Serial YOLO

Kehidupan Dita yang bebas ini ternyata mampu menarik perhatian tiga orang laki-laki sekaligus. Mereka jatuh cinta pada Dita, sekaligus membawa masalah padanya.

SERAMBINEWS.COM - Adhisty Zara kembali ke dunia akting.

Artis peran yang sukses lewat film Keluarga Cemara 2 itu memerankn sosok gadis workholic di serial YOLO (you only live once).

Yolo adalah Vidio original yang dbintangi Adhisty Zara, Jerome Kurnia, Daffa Wardhana, dan Michael Olindo.

Nantikan series Yolo yang akan segera tayang di Vidio.

Series Yolo bercerita tentang seorang wanita bernama Dita ( Adhisty Zara) yang divonis hidupnya tidak akan lama lagi.

Dita mengidap penyakit kanker yang hidupnya diperkirakan hanya bertahan tiga bulan lagi.

Oleh sebab itu, Dita ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk bersenang-senang.

Dita memutuskan untuk pergi berlibur ke Bali dengan uang hasil pinjaman.

Ia meminjam uang atas nama bosnya yang dianggap menyebalkan.

Kehidupan Dita yang bebas ini ternyata mampu menarik perhatian tiga orang laki-laki sekaligus.

Mereka jatuh cinta pada Dita, sekaligus membawa masalah padanya.

Bagaimana kelanjutan hidup Dita selanjutnya?

Nantikan series Yolo, segera di Vidio.

