Takut Ketinggian & Air Dalam, Adhisty Zara Menangis Saat Parasailing dan Sky Diving Demi Serial YOLO

SERAMBINEWS.COM - Aktris Adhisty Zara kembali menyapa penggemarnya.

Artis peran yang sukses lewat peran Euis di film Keluarga Cemara ini kini bermain dalam serial berjudul YOLO.

Dalam serial terbarunya, Zara uji nyali demi adegan yang harus dimainkannya.

Ia menangis saat syuting beberapa adegan untuk serial YOLO.

Pasalnya, Zara harus menjalani adegan terbang dengan parasailing hingga sky diving.

"Kebetulan pas kita syuting parasailing itu anginnya lagi kencang banget, benar-benar sampai miring banget. Kenapa aku nangis? Itu benar-benar seram banget," tutur Adhisty Zara saat konferensi pers YOLO di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2023).

Meski saat di atas udara ia didampingi kameramen, Zara mengaku dalam hati ia sudah ingin menangis.

Namun, tak bisa karena ingat sedang direkam untuk adegan.

"Pas langsung kayak (menangis kencang), aku nangis sakit hati banget kayak di atas lama banget, dibilangnya bentar," tutur Adhisty Zara.

Paling menyeramkan, kata Zara, adalah kala harus berenang di laut saat petang sedangkan ia takut dengan air yang dalam.

Ia tak bisa menapak kaki dengan postur badannya yang tidak tinggi, tak mengerti cara mengapung, dan air sudah pasang.

Jadi ada tim SAR dan rekan-rekan pemain yang menjaganya.

"Aku sudah enggak tahu berapa banyak minum air laut, tapi aku jadiin kenang-kenangan di sini (perut)," ujarnya.

YOLO mengisahkan Dita ( Adhisty Zara), gadis workaholic yang tidak mendapatkan apresiasi dari bosnya.

Suatu hari ia divonis menderita kanker lalu memutuskan menjalani hidup YOLO (you only live once).

YOLO akan tayang di platform streaming Vidio mulai 4 Juni 2023 dengan total delapan episode.

Dibintangi juga oleh Jerome Kurnia, Daffa Wardhana, Jessica Shaina, dan Michael Olind.

