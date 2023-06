Rufi 91 Sigli Kalahkan PPLP Aceh, Hari Ini, Rimueng Meu Aneuk Hadapi Champions

For Serambinews.com

Kasat Intelkam Polres Pidie, Iptu Mawardi SH, menyerahkan piala dan hadiah "man of the match" kepada pemain PPLP Aceh, Khadafi, turnamen M 9 JR di Stadion Blang Paseh Sigli, Selasa (6/6/2023). FOR SERAMBINEWS.COM