Putri Ariani Ungkap Perasaannya Saat Diminta oleh Simon Cowell Nyanyi Lagi

SERAMBINEWS.COM - Putri Ariani perempuan berusia 17 tahun mendadak terkenal setelah kesuksesan menjadi finalis America's Got Talent 2023.

Warganet Indonesia dihebohkan oleh penampilan salah satu kontestan America’s Got Talent 2023.

Dia adalah Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas netra wanita asal Indonesia.

Berkat suaranya dan lagu original yang dia bawakan, dia berhasil membuat juri Simon Cowell tidak berpikir panjang untuk memencet tombol Golden Buzzer.

Putri lahir dengan nama Ariani Nisma Putri di Bangkinang, Kampar, Riau, pada 31 Desember 2005.

Sejak usianya baru dua tahun, dia mulai menemukan bakatnya dalam bernyanyi. Orang tua Putri selalu memberikan dukungan penuh terhadapnya meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan.

Perempuan yang berusia 17 tahun ini sebenarnya mulai dikenal publik saat dia mengikuti kompetisi Indonesia’s Got Talent dan berhasil meraih posisi pemenang. Selama berkarir menjadi penyanyi, Putri mendapat sejumlah penghargaan.

Selain golden buzzer yang didapatkan Putri Ariani, hal yang menarik perhatian warganet Indonesia adalah aksi Simon Cowell.

Salah satu juri America's Got Talent 2023 itu datang langsung menghampiri Putri Ariani untuk request lagu.

Kala itu Simon meminta pada Putri untuk membawakan lagu 'Sorry Seems to Be the Hardest Word' milik Elton John.

Saat pulang ke Indonesia dan bertemu awak media, Putri menjelaskan perasaannya ketika diminta langsung untuk bernyanyi lagi.

"Rasanya senang banget," ungkap Putri Ariani ditemui di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

"Ya karena ternyata Simon mau dengerin Putri nyanyi lagi," bebernya.