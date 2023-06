Selamat, Bintang Film AADC? Adinia Wirasti Resmi Menikah

Pemain film Ada Apa dengan Cinta? ini membagikan potret pernikahannya dengan sang suami.

SERAMBINEWS.COM - Kabar bahagia siliha berganti datang dari kalangan selebritis Tanah Air.

Setelah Jessica Mila dan Enzy Storia, kali ini giliran artis peran Adinia Wirasti yang membagikan kabar bahagia.

Artis peran itu mengejutkan publik lewat pernikahannya dengan seorang aktor Australia Michael Wahr.

Pemain film Ada Apa dengan Cinta? ini membagikan potret pernikahannya dengan sang suami.

"A-M-9th of June 2023," tulis Asti dikutip Kompas.com dari Instagramnya, Jumat (9/6/2023).

Dalam potret tersebut, Adinia Wirasti dan Michael Wahr terlihat mengenakan busana pernikahan berwarna putih dengan nuansa Jawa.

Asti mengenakan kebaya putih dengan rambut yang disanggul.

Sementara Michael Wahr terlihat mengenakan beskap berwarna putih dan blangkon sembari mengecup kening Asti.

Baca juga: Awet Muda Diusia 41 Tahun, Dian Sastro Ungkap Rahasia Cantiknya: Kurangi Gula dan Tepung

Ucapin selamat pun berdatangan dari berbagai rekan selebritas Tanah Air.

"Selamat ya @michaelswahr dan @adiniawrst. Turut berbahagia," tulis Chicco Jerikho.

"So happy for you. See you sayang. Congratulations cantik," tulis Titi Kamal.

Sementara itu Nicholas Saputra juga mengunggah foto baru saat menghadiri pernikahan Adinia Wirasti dan Michael Wahr.

Dalam foto yang dibagikannya, pernikahan Asti dan Michael digelar di Bali.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Adinia Wirasti Menikah dengan Michael Wahr

Baca juga: Jadi Bintang Besar dan Diperistri Pengusaha, Dian Sastro Bicara Mimpi: Jangan Percaya Janji Lelaki