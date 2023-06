Sophia Latjuba Pamer Foto Lawas, Netizen Salfok Wajah Sang Ayah Mirip Ariel NOAH

Sophia Latjuba tampak anggun dan menawan memakai kebaya berwarna pink dan rambut disanggul. Sedangkan sang ayah terlihat berkharisma dengan blangkon dan baju adat Jawa.

SERAMBINEWS.COM - Sophia Latjuba membuah heboh dunia maya.

Para penggemar mendapat kejutan foto lawas yang memamerkan sosok Sophia Latjuba muda dengan sang ayah.

Tak hanya itu, caption manis yang ditujukan kepada sang ayah pun membuat netizen meleleh

Ya, kejadian bermula tatkala ibunda dari Eva Celia itu mengunggah sesuatu di media sosialnya.

Melansir dari postingan Instagram pribadiny yang diunggah Sabtu (10/6/2033), Sophia Latjuba rupanya membagikan potret lawas.

Di mana ia membagikan foto dari ayahnya, yakni Aziz Lubis.

Dalam foto pertama, terlihat Sophia Latjuba duduk di samping almarhum ayahnya itu.

Sophia Latjuba tampak anggun dan menawan memakai kebaya berwarna pink dan rambut disanggul.

Sedangkan sang ayah terlihat berkharisma dengan blangkon dan baju adat Jawa.

Kemudian dalam foto kedua, Sophia Latjuba membagikan potret masa muda sang ayah dari samping.

Yang memiliki tatapan meneduhkan dan memakai baju kotak-kotak dengan rambutnya yang sedikit gelombang.

Tak lupa, Sophia Latjuba juga menuliskan keterangan dalam postingan yang diunggahnya itu.

"Words can’t describe how much I still miss this man our talks, his wisdom, his jokes and giggles, his humbleness, authenticity and most of all, his kindness that no man will ever match.