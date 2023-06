VIDEO Siswi Malaysia Raih Nilai Ujian Memuaskan, Ucapkan Terima Kasih pada Kucingnya

SERAMBINEWS.COM - Viral di sosial media Seorang siswi di Malaysia mengucapkan terima kasih kepada kucingnya yang selalu menemaninya belajar untuk ujian nasional.

Dalam sebuah video yang viral di TikTok, Damia memperlihatkan bagaimana kucingnya selalu menemaninya di meja belajar.

Kucing-kucing Damia duduk dan tidur di meja belajar Damia, di antara tumpukan bukunya.

Damia dalam videonya yang kini sudah dilihat lebih dari 500 ribu kali menuliskan My cats teman study malam during my spm era.

Di bagian slide terakhir videonya, Damia mengunggah foto hasil belajarnya.

Ia mendapatkan nilai 7A untuk SPM-nya.

SPM atau Sijil Pelajaran Malaysia merupakan sejenis ujian nasional sebagai syarat bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke universitas.

SPM tidak menampilkan angka untuk nilainya melainkan menggunakan grade dari G (gagal atau fail) sampai A+.

Damia mendapatkan 7 nilai A dari 9 mata pelajaran yang diujikan.

Kisah kucing lainnya juga sempat menarik banyak views dan likes di media sosial.(*)

VO : Rara

EV : Aziz