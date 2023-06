Prodi HI Umuslim Bireuen Gelar Festival 2023, Ada Talkshow hingga Pameran 5 Benua

Festival yang berlangsung di gedung MA Jangka, halaman kampus utama berlangsung meriah dan kehadiran tamu spesial

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Seratusan mahasiswa dan dosen mengikuti Festival digelar Program studi Ilmu Hubungan Internasional (HI), Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Almuslim ( Umuslim) Peusangan Bireuen, Selasa (20/06/2023).

Kegiatan festival Hubungan Internasional festival di kampus tersebut dibagi tiga lokasi juga di areal perguruan setempat.

Dalam Festival mahasiswa dan dosen mengikuti rangkaian kegiatan yakni talkshow, pameran 5 benua, dan panggung untuk penampilan seni budaya Aceh. Talkshow dengan tema “Proud to Be”

Ketua Program studi ilmu hubungan internasional Umuslim, Risky Novialdi yang didampingi dekan Fisip, Rahmad S Sos MAP kepada Serambinews.com, Rabu (21/06/2023) mengatakan, festival merupakan program studi HI yang merupakan satu-satunya program studi tersebut di provinsi Aceh.

Festival yang berlangsung di gedung MA Jangka, halaman kampus utama berlangsung meriah dan kehadiran tamu spesial dari kampus France Indonesia, Nur Hidayah dari kedutaan Prncis dan Education USA, Lilis Suaidah dari kedutaan Amerika Serikat.

Risky Novialdi mengungkapkan kegiatan HI fest sudah lama direncanakan, namun berkat kerjasama yang baik dan kolaborasi yang apik, tim panitia yang dipimpin langsung ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al Muslim, Syarif Hidayatullah, kegiatan HI Festival untuk pertama sukses terlaksana dengan baik.

Slogan yang terus diucapkan ini sepanjang kegiatan Hi Fest ini adalah “HI Almuslim, From Aceh to the World", menunjukkan sebuah rencana dan tujuan besar, yang akan membawa nama Aceh ke kancah internasional.

Rektor Universitas Almuslim, Dr Marwan Hamid MPd sangat mendukung acara ini dan berharap kreativitas mahasiswa terus berkembang, seiring tantangan global yang semakin tinggi.

Dekan FISIP Rahmad SSos MAP, berharap dukungan dari semua pihak dalam pengembangan Prodi HI di Aceh.

Sebagai insan akademik sudah seharusnya para dosen dan mahasiswa melahirkan gagasan, konektivitas antara Aceh dan Andaman salah satu karya yang dilahirkan dari gagasan Teuku Cut Mahmud Aziz, MA sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Umuslim.

