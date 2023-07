23 Mahasiswa S2 Abdya Belajar ke Luar Negeri, Turut Kunjungi Sejumlah Sekolah Unggul

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Sebanyak 23 mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Kelas Kerjasama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ( Abdya) dan Universitas Syiah Kuala mengikuti kuliah di Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia.

Mahasiswa yang merupakan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan Aceh Barat Daya ini mengikuti kuliah selama 7 hari di UPSI Perak Malaysia.

Mahasiswa tersebut dilepas oleh Direktur Pasca Sarjana USK, Prof Dr Hizir pada Minggu (2/6/2023) melalui Bandara SIM Aceh Besar dan akan kembali ke Aceh pada 10 Juli 2023 mendatang.

Prof Dr Hizir didampingi Dr Qismullah dan Dr Ismail MPd dari USK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan Pilot Project dalam perkuliahan MAP USK.

"Ini merupakan program kerja sama yang dirancang sebaik mungkin dengan Pihak UPSI Malaysia," kata Prof Dr Hizir dalam pers rilis yang diterima Serambinews.com, Senin (3/7/2023) malam.

Selain belajar di kelas, lanjutnya, mahasiswa juga akan melakukan kunjungan ke beberapa sekolah unggul di Malaysia untuk melihat perbandingan terkait penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, Irfandri selaku Koordinator mahasiswa kelas kerjasama antara Pemda Abdya dan USK menyampaikan terima kasih dan bangga bisa mengikuti program ini. Menurutnya, kunjungan ke beberapa sekolah di Malaysia juga meluaskan pengalaman mereka soal pendidikan.

"Kami 23 mahasiswa Abdya sangat beruntung bisa mengikuti perkuliahan ini. Di sini kami belajar dengan beberapa Profesor pada kampus yang fokus dalam pendidikan, bisa membuka lebih luas wawasan kami," ungkapnya.

Direktur Centre of Pedagogical Research and Innovation Faculty of Human Development, Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, Prof Dr Nordin Mamat mengapresiasi program kerja sama ini dalam hal pengembangan sumber daya manusia.

"Kami selaku tuan rumah akan memberikan yang terbaik untuk tamu mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala. Program kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia antara USK Aceh dan UPSI Malaysia," ungkapnya pada saat penerimaan kuliah kelas Internasional.(*)