PLN dan PLN Icon Plus Kerja Sama dengan Bank Aceh Syariah

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, dan PLN Icon Plus bersama Bank Aceh Syariah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) rencana kerja sama penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk para pihak.

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh, dan PLN Icon Plus'> PLN Icon Plus bersama Bank Aceh Syariah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) rencana kerja sama penyediaan dan pemanfaatan layanan serta produk para pihak.

Dengan kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sektor ketenagalistrikan, perbankan, internet dan berbagai sektor lainnya dalam rangka menggerakkan roda perekonomian, khususnya di Aceh.

Dengan MoU itu, PLN, PLN Icon Plus'> PLN Icon Plus, dan Bank Aceh Syariah akan melakukan kerja sama payment point pembayaran tagihan listrik dan non-tagihan listrik.

Lalu, kerja sama payment point dukungan penyelesaian tagihan Pemda/Pemko, kerja sama payment point pembayaran tagihan biaya internet PLN Icon Plus'> PLN Icon Plus, kerja sama penyediaan layanan konektivitas (internet, VPN, metronet) untuk jaringan kantor dan lokasi unit kerja Bank Aceh Syariah, dan kerja sama pembiayaan Corporate antara Bank Aceh Syariah, PT.

PLN Induk dan PLN Icon Plus'> PLN Icon Plus, juga kerja sama pembiayaan komersil untuk mitra dan supplier PLN Icon Plus'> PLN Icon Plus dan Bank Aceh.

Kemudian, kerja sama pembiayaan konsumen untuk karyawan PLN Icon Plus'> PLN Icon Plus dan Bank Aceh, kerja sama implementasi desa internet dan desa green energy di Provinsi Aceh, serta pengelolaan payroll dan dana operasional lainnya

Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Muhammad Syah, Direktur Keuangan PLN Icon Plus'> PLN Icon Plus, Teguh Widhi Harsono, dan General Manager PLN UID Aceh, Parulian Noviandri, di Kyriad Muraya Hotel pada Selasa (4/7/2023).

Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Muhammad Syah sangat bersyukur dan berterima kasih atas upaya kerja sama itu.

“Kami harapkan ini merupakan suatu kemajuan untuk kita dan kebaikan ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Muhammad Syah.

“Dengan adanya MoU ini kami juga berharap dapat meningkatkan silaturahmi di antara kita untuk sinergi yang lebih baik lagi dan tentunya saling menguntungkan kedua belah pihak,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Keuangan PLN Icon Plus'> PLN Icon Plus, Teguh Widhi Harsono yang mengharapkan kerja sama ini memberikan dampak positif yang juga dirasakan masyarakat.

“Dengan kerja sama yang dimulai dari ujung barat Pulau Sumatera ini, tentu harapan kita manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya Aceh,” tutur dia.

“Kehadiran iconnet yang saat ini telah menjangkau masyarakat Aceh tentu sebagai jawaban akan kebutuhan layanan internet yang berkualitas khususnya di Aceh,” ujar Teguh.

Sementara itu, General Manager PLN UID Aceh, Parulian Noviandri mengatakan, bahwa bentuk kerja sama PLN, PLN Iconnet dan Bank Aceh Syariah punya makna yang sangat luas.

Mulai dari untuk pertumbuhan bisnis berbagai pihak, target pasar, pembiayaan untuk mitra kerja dan juga tentunya sebagai target pembiayaan konsumtif untuk pegawai.(*)