VIDEO - Warga Sebut Rel "Abu Nawas" di Lhokseumawe Sebabkan Pengendara Sepmor Berjatuhan

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, - Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh saat melintasi rel kereta api yang terletak di jalan nasional Medan-Banda Aceh, tepatnya di kawasan Muara Satu Lhokseumawe, pada Sabtu (8/7/2023) malam.

Video sejumlah pemgendara terjatuh saat melintasi rel kereta api itu sempat beredar melalui grup whatshapp. Sesuai informasi yang dihimpun Serambinews.com, posisi rel kereta api tidak melintas badan jalan secara lurus sebagaimana umumnya.

Biasanya rel kereta api posimya seperti pita kejut yang lurus melintang jalan. Tapi di kawasan Muara Satu, sangat miring," kata seorang warga. Kebetulan pada Sabtu malam, Lhokseumawe dan sekitarnya sepaat diguyur hujan. Hingga kondisi di kawasan rel kereta api licin. Apalagi di kawasam tersebut, jalannya baru di aspal.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto, melalui Kapolsek Muara Satu Iptu Syadli SE, dihubungi Serambinews.com, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, usai mendapatkan informasi, pihaknya langsung turun ke lokasi. Disampimg juga berkoordinasi dengan pihak pelaksama pengaspalan jalan.

Sehingga tidak lama kemudian, pelaksana bersama.personil polisi melakukan peninbunan di sekitar rel yang melintasi jalan. Sehingga tidak lagi menimbulkan bahaya lagi bagi Sepmor yang melintas.(*)



Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar



