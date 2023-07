Sempa Gabung Skuad Persiraja Banda Aceh, Assanur Rijal Torres Resmi Dikontrak PSMS Medan

SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Teka-teki klub baru pemain asal Aceh, Assanur Rijal Torres kini terungkap jelang bergulirnya Liga 2 Indonesia musim 2023/2024.

Setelah sehari terlihat sempat bergabung dengan skuat Persiraja Banda Aceh higga dirumorkan kembali memperkuat Laskar Rencong, ternyata Assanur Rijal Torres malah berlabuh ke klub raksasa tentagga.

Assanur Rijal Torres ternyata telah remi berlabuh ke PSMS Medan untuk mengarungi Liga 2 Indonesia musim 2023/2024

PSMS Medan saat ini terus mendatangkan pemain untuk mematangkan kerangka tim jelang bergulirnya kompetisi Liga Nusantara ( Liga 2) musim 2023/2024.

Teranyar, tim berjuluk Ayam Kinantan mendatangkan pemain asal Aceh, Assanur Rijal Torres.

Kabar dipermanenkannya Rijal Torres tersiar lewat unggahan akun Instagram resmi @official_psmsmedan, Selasa (11/7/2023).

Ia merupakan pemain kesebelas yang direkrut oleh PSMS Medan sejauh ini.

"Welcome Assanur Rijal " Torres". Dari tanah rencong "Aceh" siap berjuang untuk tanah Melayu Deli. Rijal Torres is green now," tulis keterangan PSMS Medan, Selasa (11/7/2023).

Rijal Torres adalah pemain andalan Persiraja sejak lama di sektor penyerang sayap.

Musim lalu Torres sempat diumumkan gabung Persis Solo, namun akhirnya dia bermain untuk FC Bekasi City.

Namun ia tak banyak mendapat menit bermain di sana.

Penggawa yang baru saja dipermanenkan oleh PSMS Medan ini memiliki satu keunikan.

Pasalnya dia kerap dijuluki atau dipanggil dengan sebutan Torres, nama yang cukup fenomenal dalam kancah sepakbola Eropa.

Nama panggilan itu didapatkan Assanur Rijal saat bermain di SSB Indrapuri.