Begini Pergerakan Harga Emas di Banda Aceh Per 12 Juli 2023, Ada Kenaikan Rp 10 Ribu/Mayam

Laporan Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Harga emas di Banda Aceh per mayam dan per gram pada Rabu, 12 Juli 2023, diketahui sebesar Rp 3.030.000 per mayam, belum termasuk ongkos buat.

Harga tersebut naik Rp 10.000/mayam, dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya.

Hal itu dilihat Serambinews.com berdasarkan harga di Toko Emas Bina Nusa sekitaran Pasar Aceh, Rabu (12/7/2023).

Kemudian, harga emas logam mulia sebesar Rp 942.000 per gram, dan untuk jual kembali (buyback) Rp 933.500/gram.

Selanjutnya, harga emas lokal atau cukim Rp 927.000 per gram, dan untuk harga jual kembali (buyback) Rp 918.500 per gram.

Harga Emas Antam di Pusat

Sementara harga emas Antam di pusat hari ini per gram pada Rabu, 12 Juli 2023 sebagai berikut.

Dilihat Serambinews.com dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini Rp 1.071.000 per gram.

Harga tersebut naik Rp 7.000/gram, dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya.

Selanjutnya harga perak hari ini Rp 12.800 per gramnya.(*)