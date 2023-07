KOMPAK Gelar PKM dan Lawatan Akademik ke Universiti Malaya

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komunitas Pengabdian Masyarakat ( KOMPAK) berkolaborasi dengan 40 kampus yang ada di Indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ( PKM) dan lawatan akademik ke Universiti Malaya.

Jumlah anggota pengabdian ini sekitar 237 dosen dan tenaga kependidikan, dan yang mewakili melaksanakan kegiatan–kegiatan tersebut sebanyak 60 orang.

Mereka bertolak berada di Malaysia selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Juli 2023.

Pengabdian yang diselenggarakan ini merupakan kegiatan PKM ke delapan kali dalam skala nasional dan merupakan pengabdian internasional perdana yang digagas oleh komunitas pengabdian masyarakat ( KOMPAK) berkerja sama dengan KBRI Kuala Lumpur.

Dalam sambutannya, perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala lumpur, diwakili oleh Yosi Iskandar selaku Minister Konselor Koordinator Fungsi Penerangan menyambut antusias dan mengharapkan kegiatan ini sering dilaksanakan untuk PMI oleh civitas akademika secara continue.

Komunitas Kompak merupakan gabungan dari akademik dari berbagai perguruan tinggi di Aceh dan Sumut yang memiliki niat yang sama dalam berkontribusi positif kepada masyarakat demi menjawab keresahan dan isu-isu yang terjadi di masyarakat.

Dalam kegiatan kali ini, perguruan tinggi yang terlibat sebanyak 39 perguruan tinggi mulai dari Aceh hingga Sumatera Utara. Kompak juga melaksanakan kegiatan lawatan akademik ke Universiti Malaya dalam bentuk program Short Course.

Rombongan diterima oleh Assoc Prof Zawawi Ismail, Dean of Fakulty of Pendidikan melalui Perwakilannya, Assoc. Prof. Dr. Husaina Banu Kenayathulla Deputy Dean (Research, Value Creation and Enterprise) dan Assoc. Prof. Dr. Mohd Nazri Abdul Rahman Deputy Dean (Student Affairs).

“Persiapan panitia dari bulan maret, dimulai dengan penjajakan lokasi dan audiens, penggalangan dana, technical meeting, seminar pengabdian kepada masyarakat (PKM) internasional bagi PMI di KBRI Kuala Lumpur dan lawatan akademik dalam bentuk short course ke Universiti Malaya,” pungkas Fathiah, M.Eng selaku ketua panitia.(dan)

