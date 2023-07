Besok Tahun Baru Islam, Ini 20 Kumpulan Ucapan Sambut 1 Muharram 1445 H, Lengkap Bahasa Inggris

SERAMBINEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan sambut 1 Muharram 1445 H atau biasa disebut sebagai tahun baru Islam.

Kumpulan ucapan menyambut tahun baru Islam, 1 Muharram 1445 H ini sangat cocok dibagikan di media sosial, mulai dari, Instagram, Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp.

Selain itu, ucapan menyambut tahun baru Islam, 1 Muharram 1445 ini juga bisa kamu jadikan caption di Instagram.

Dalam artikel ini juga memuat ucapan menyambut tahun baru Islam, 1 Muharram 1445 lengkap dengan bahasa Inggris beserta artinya.

Berikut ucapan selamat Tahun Baru Islam 2023 sebagaimana dikutip Serambinews.com dari laman bestmessage.org:

Ucapan Selamat Muharram

1. May Allah is always there to bless you, not just on Muharram but on each and every day of your life. Wishing you a very Happy Muharram.

Artinya : Semoga Allah selalu ada untuk memberkati Anda, tidak hanya di bulan Muharram tetapi di setiap hari dalam hidup Anda. Semoga Anda mendapatkan Muharram yang sangat bahagia.

2. Let us follow the light of Allah to follow the right path in life. Let us always have faith in the messenger of Allah. Warm wishes on Muharram to you and your family.

Artinya : Mari kita ikuti cahaya Allah untuk mengikuti jalan yang benar dalam hidup. Marilah kita selalu beriman kepada utusan Allah. Salam hangat di bulan Muharram untukmu dan keluargamu.

3. On the occasion of Muharram, let us thank Allah for all his blessings. Let us praise Him for all his love and care. Wishing a very blessed and beautiful Muharram.

Artinya : Pada kesempatan Muharram, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Marilah kita memuji Dia atas segala kasih dan perhatian-Nya. Semoga Muharram yang sangat diberkati dan indah.

4. Muharram Mubarak to you and your family members. I pray for beautiful blessings for you. I pray for your life is full of happiness and joy.