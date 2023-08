VIDEO - Menpora RI Cek Persiapan Aceh Sambut PON XXI

Laporan Hendri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM -Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama Pangdam Iskandar Muda Mayjen Novi Helmy Prasetya, Ketua Harian KONI Aceh Kamaruddin Abubakar serta perwakilan Forkopimda Aceh lainnya, menyambut kedatangan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dan Anggota DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal, di ruang VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, Kamis (3/8/2023).

Kepada Menpora dan Ketua Umun KONI Pusat, Penjabat Gubernur Aceh melaporkan dan memaparkan sejumlah rencana kegiatan yang sedang, akan dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam upaya mempersiapkan dan menyukseskan gelaran PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024.

Untuk diketahui bersama, kunjungan kerja Menpora bersama Ketua Umum KONI Pusat ke Aceh hari ini adalah untuk melihat langsung perkembangan terkait persiapan pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Bumi Serambi Mekah.

Pelaksanaan PON XXI 2024 merupakan gelaran PON pertama yang diselenggarakan di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Di Aceh, sebanyak 33 cabang olahraga yang akan dipertandingkan.

Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024 akan digelar di Aceh, sedangkan penutupan akan diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara.

Pada pertemuan tersebut, Penjabat Gubernur turut didampingi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Dedi Yuswadi, Kepala Dinas PUPR Aceh Adam serta sejumlah pejabat lainnya.

Usai memaparkan berbagai perkembangan terkait kesiapan pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut, selanjutnya Penjabat Gubernur Aceh mendampingi Menpora dan Ketum KONI Pusat serta rombongan ke Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya, yang akan dijadikan sebagai venue utama pembukaan PON dan pelaksanaan cabor sepakbola, angkat besi dan sejumlah cabor lainnya. Selanjutnya, rombongan juga bertolak ke GOR KONI Aceh dan Kolam Renang Tirta Raya.

Usai meninjau sejumlah venue di komplek Stadion Harapan Bangsa, Menpora menyampaikan optimismenya, terkait kesiapan Aceh pada penyelenggaraan PON XXI yang akan diselenggarakan bersama dengan Provinsi Sumatera Utara. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar



Berita Selengkapnya di: https://aceh.tribunnews.com/2023/08/03/sukseskan-pon-2024-pj-gubernur-aceh-usul-6-venue-baru-saat-terima-kunjungan-menpora-dan-rombongan



=========== Syedara Lon, jangan lupa SUBSCRIBE, SHARE, and COMMENT. Update video viral lainnya: http://bit.ly/serambivideo Update berita terpopuler lainnya: http://bit.ly/SerambinewsPopuler Update info terkini via Serambinews.com: https://aceh.tribunnews.com/ Follow akun Instagram https://bit.ly/IGserambinews Follow akun Twitter http://bit.ly/TwitterSerambinews Follow dan like fanpage Facebook http://bit.ly/FBserambinews Follow akun TikTok http://bit.ly/tiktokserambinews