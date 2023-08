MASYA ALLAH Pria Ini Meninggal Setelah 24 Jam Mualaf, Pemakaman Dihadiri Ratusan Umat Muslim

SERAMBINEWS.COM - Kisah seorang pria asal Birmingham, Inggris putuskan mualaf, 24 jam setelah ucap Syahadat meninggal dunia.

Hidayah bisa datang kepada siapa saja yang dikehendaki Allah SWT.

Seperti yang dialami seorang pria yang bekerja sebagai karyawan supermarket ini.

Pria bernama Anthony itu memilih masuk islam usai divonis dokter mengidap kanker stadium akhir.

Tepat 24 jam kemudian, di hari Jumat yang mulia, Anthony menghembuskan nafas terakhirnya di usia 60 tahun.

Kisah Anthony ini viral setelah diunggah oleh akun Twitter @IlmFeed.

Diketahui Anthony bekerja sebagai karyawan supermarket di daerah Birmingham, Inggris.

Karena pria itu tidak memiliki keluarga, karyawan muslim yang bekerja di supermarket itu memperlakukan dirinya seperti keluarga.

Malangnya pria itu didiagnosa mengidap kanker dan dirawat di rumah sakit.

Mengetahui hidupnya akan segera berakhir, Anthony berwasiat ingin pemakamannya digelar di masjid.

Saudara muslimnya menyebutkan bahwa wasiat Anthony tak bisa dipenuhi jika dirinya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam.

"Anthony expressed that he wanted his funeral to be held at a mosque and not a church (Anthony menyatakan bahwa dia ingin pemakamannya diadakan di masjid dan bukan di gereja)," tulis keterangan dalam video.

Anthony lantas meminta agar dia dituntun mengucapkan syahadat.

Dengan nafas yang terengah-engah dan dibantu alat pernafasan, Anthony pun dituntun mengucapkan syahadat.