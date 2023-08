Jadwal dan Live Streaming MotoGP Austria 2023: Sore Ini Sesi Kualifikasi dan Sprint Race

SERAMBINEWS.COM - Berikut jadwal MotoGP Austria 2023'> MotoGP Austria 2023.

Anda dapat menyaksikan Live Streaming MotoGP Austria 2023 pada di link di akhir berita.

Diketahui MotoGP Austria hari ini, Sabtu 19 Agustus 2023, dilaksanakan di Sirkuit Red Bull Ring, adalah sesi kualifikasi (Q1/ Q2) dan Sprint Race.

Live Streaming MotoGP Austria hari ini untuk sesi kualifikasi dan sprint race bisa ditonton dengan mengakses tautan link resmi laman motogp.com.

Adapun balapan utama atau puncak race MotoGP Austria dijadwalkan pada Minggu malam 20 Agustus 2023, disiarkan langsung dan via Live Streaming Trans7 MotoGP pada pukul 19.00 WIB.

Tautan link Live Streaming MotoGP Austria tersedia di akhir artikel.

Jadwal MotoGP Austria

Berikut jadwal resmi MotoGP Austria di Sirkuit Red Bull Ring Sabtu-Minggu 19-20 Agustus 2023:

Sabtu 19 Agustus 2023

13:40-14:10 Moto3 Practice Nr. 3

14:25-14:55 Moto2 Practice Nr. 3

15:10-15:40 MotoGP Free Practice Nr. 2

15:50-16:05 MotoGP Qualifying Nr. 1

16:15-16:30 MotoGP Qualifying Nr. 2

16:45-17:00 MotoGP Best of

17:15-17:15 MotoE 7 Laps Race Nr.1

17:50-18:05 Moto3 Qualifying Nr. 1

18:15-18:30 Moto3 Qualifying Nr. 2

18:45-19:00 Moto2 Qualifying Nr. 1

19:10-19:25 Moto2 Qualifying Nr. 2

20:00-20:00 MotoGP 14 Laps Tissot Sprint

21:10-21:10 MotoE 7 Laps Race Nr.2

21:40-22:00 MotoGP Best of

22:00-22:30 MotoGP Tissot Sprint Press Conference

Minggu 20 Agustus 2023

14:45-14:55 MotoGP Warm Up

15:00-15:35 MotoGP Rider Fan Parade

16:00-16:00 Moto3 20 Laps Race

17:15-17:15 Moto2 23 Laps Race

19:00-19:00 MotoGP 28 Laps Race

20:10-20:45 MotoGP After the Flag

20:45-21:15 MotoGP Race Press Conference

Daftar rider lolos Q2

Berdasarkan hasil latihan / Practice/P MotoGP Austria berikut, 10 besar rider berikut langsung lolos Q2: