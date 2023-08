Sesi Shopee Live Erigo Bersama Raffi Ahmad Tembus Rekor Omzet 5 Miliar Kurang Dari 10 Menit

SERAMBINEWS.COM - Brand fashion lokal kebanggaan tanah air yang sudah berhasil membawa produknya ke mancanegara, Erigo, tidak pernah berhenti memberikan kejutan dan inovasi baru bagi masyarakat Indonesia. Berkolaborasi dengan Raffi Ahmad, Erigo kembali menorehkan pencapaian baru saat menghadirkan sesi live streaming di Shopee Live. Dengan keunggulan dan jangkauan luas yang fitur Shopee Live tawarkan, hari ini, Erigo bersama Raffi sukses pecahkan rekor penjualan sebesar 5 Milyar dalam waktu kurang dari 10 menit!

Baru saja memulai sesi spesial live shopping dari kanal Erigo Store di Shopee Live, antusiasme pengguna setia Shopee sangat luar biasa hingga Raffi menyampaikan kabar gembira melalui unduhan sosial media @raffinagita1717 dengan caption “TOP MANTAP IS THE BEST 5 Milyar cuman ga sampe 10 menit bersama @erigostore / @shopee_id Alhamdulillah <3>

Melalui unduhan video tersebut, terlihat teriakan kebahagiaan, tidak hanya dari Raffi Ahmad, tetapi juga Muhammad Sadad yang merupakan pemilik dari brand lokal Erigo serta Zee salah satu personil JKT 48. Prestasi luar biasa pada 10 menit pertama dengan omset penjualan yang tinggi yaitu 5 Milyar ternyata spesial di Shopee Live, produk exclusive limited edition Erigo x JKT Zee juga berhasil terjual lebih dari 33RB .

Antusiasme dan respon positif dari pengguna Shopee, fans AA Raffi, dan pecinta produk Erigo sangat mendukung jalannya sesi live shopping pada hari Jumat (18/8) kemarin. romo menarik dibagikan oleh Erigo pada sesi live shopping di Shopee Live. Ragam produk Erigo mulai dari Hoodie, Kemeja, Kaos dengan berbagai style disajikan untuk memenuhi setiap preferensi pengguna Shopee, khususnya dengan promo spesial, diskon 50 persen hanya di Shopee Live. Belanja Paling Murah dan Paling Lengkap di Shopee.

Erigo sendiri merupakan brand lokal yang bergerak di bidang fashion dan didirikan oleh Muhammad Sadad pada tahun 2013. Awalnya, bisnis ini dimulai di studio apartemen milik Sadad di bilangan Depok, dimana pada saat itu belum terdapat karyawan tetap ataupun sebuah tim. Sebelumnya, Erigo mengusung konsep yang mengangkat tema Batik dan Ikat melalui produk-produk nya. Tetapi satu tahun kemudian, melihat tren fashion yang terus bergerak dengan cepat dan persaingan yang semakin kuat, Erigo merombak kembali brand identity dengan mengusung tema Casual Fashion yang ternyata memperkenalkan Erigo secara lebih luas hingga saat ini.

Bukan pertama kalinya Erigo bersama Shopee membawa kabar yang luar biasa sejak bergabung pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya Erigo juga berkolaborasi bersama Shopee dan mengharumkan nama bangsa sebagai wakil karya anak bangsa Indonesia dalam ajang peragaan busana terbesar New York Fashion Week pada 2021 silam. Bahkan Erigo juga selalu berpartisipasi dalam setiap kampanye angka kembar yang Shopee hadirkan, dan kerap berhasil menjadi brand favorit di berbagai kampanye besar tahunan Shopee. Bersama Program Ekspor Shopee, tahun 2020 juga menjadi titik awal Erigo memasuki pasar global, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Maka tak heran jika berbagai inisiatif yang Erigo torehkan bersama Shopee juga membawanya sebagai brand yang semakin dikenal dekat dengan masyarakat dan terbukti dengan pencapaian di Shopee Live kali ini yang sungguh menggembirakan. Sangat terlihat dukungan dari para pengguna Shopee yang merupakan konsumen setia Erigo dalam menyambut koleksi eksklusif Erigo bersama Shopee di sesi Shopee Live ini.

Sejak awal mulai berjualan di Shopee, Erigo sudah merasakan bagaimana dukungan Shopee yang senantiasa berinovasi untuk memaksimalkan potensi penjual-penjual lokal dalam mengembangkan bisnisnya. Mulai dari hadirnya serangkaian promo menarik, kampanye tematik, hingga fitur-fitur interaktif seperti Shopee Live. Melihat popularitas live shopping menjadi alat untuk berbelanja berbagai kebutuhan, semakin digemari dan diminati oleh masyarakat, Erigo pun semakin fokus mengembangkan strateginya pada ranah Shopee Live. Pada sesi live kali ini pun, bersama Raffi Ahmad seakan membuktikan keseriusan Erigo dalam mengembangkan bisnisnya lewat live shopping terutama di Shopee Live.

Melalui prestasi yang luar biasa yang Erigo lakukan pada Shopee Live, sangat selaras dengan laporan teranyar dari Populix berjudul “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia” yang menilik perilaku dan sikap pengguna ber belanja online menggunakan fitur live streaming menyimpulkan bahwa Shopee Live merupakan platform live streaming yang paling sering digunakan untuk belanja online, jauh melampaui pesaing terdekatnya. Dimana, 69 persen responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, di atas para pesaingnya seperti pemain baru TikTok Live yang jauh tertinggal dengan angka 25 persen. Shopee Live juga menjadi fitur live streaming yang paling diingat oleh masyarakat Indonesia dengan hasil 60 persen responden, sementara pemain baru hanya mendapatkan 30 persen suara.

Data Populix pun juga menunjukkan bahwa Shopee Live menjadi fitur live streaming yang paling sering dipakai untuk membeli barang-barang kategori Fashion dengan 79 persen responden memilih Shopee Live, yang membuat pemain baru belum mampu mengimbangi dengan hasil 44 persen. Bahkan hasil data juga memaparkan bahwa Shopee Live menduduki posisi pertama pada indikator merk/fitur live streaming yang paling disukai, Shopee Live menjadi pilihan utama responden (66 persen), sementara pesaingnya belum bisa mengejar ketertinggalannya (28 persen).

Dengan fitur Shopee Live yang masih menduduki peringkat pertama dalam sebagian besar indikator pada peta persaingan fitur live streaming, diikuti dengan pencapaian-pencapaian bombastis yang turut dirasakan brand-brand lokal seperti Erigo yang berkolaborasi dengan selebriti papan atas kali ini, menjadi hal yang sangat seru untuk disaksikan. Nyatanya, kehebohan episode untuk mencetak pencapaian baru di Shopee Live masih belum selesai. Tentunya ini menjadi persaingan sehat yang dapat memberikan motivasi dan semangat. Akan ada sesi live seru apa lagi? Terus nantikan dan jangan kelewatan promo semua diskon 50 persen di Shopee Live, Belanja Paling Murah dan Paling Lengkap di Shopee.

