32 Tim di Kuta Baro akan Bertarung dalam Turnamen HUT Pemuda Cot Cut, Sore Ini Cot Beut Vs Cot Raya

Dalam partai pembuka, Minggu (20/8/2023) sore ini, akan saling berhadapan tim dari Mukim Buengcala, Cot Beut dengan tim dari Mukim Lamrabo, yaitu Cot Raya.

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Sebanyak 32 tim sepak bola di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, akan bertarung dalam turnamen sepak bola HUT Pemuda Cot Cut di Lapangan Sepak Bola Lagang Gampong Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

Dalam partai pembuka, Minggu (20/8/2023) sore ini, akan saling berhadapan tim dari Mukim Buengcala, Cot Beut dengan tim dari Mukim Lamrabo, yaitu Cot Raya.

Laga awal ini akan dibuka Presiden PSAA Abulyatama, Ramadhan Rusli Bintang dan wakilnya H Musa Bintang.

Ketua panitia, Farid Fitriya kepada Serambinews.com, Sabtu (19/8/2023) menyebutkan, 32 tim yang akan berlaga dalam turnamen ini, yaitu ACC 01 Cot Cut, Lampoh Keude FC, PSLN Lam Neuheun, Andesra Rabeu, Deyah FC, PSBB Beurangong, Andescor Cot Raya FC dan Lamceu FC.

Selanjutnya Lamora FC Lam Teubee Mon Ara, Bak Buloh FC, Trieng Muda FC Lamtrieng, PSG Gue, Naga Teungeut FC Puuk, Porsela Lambaet, Muda Sebaya Krung Anoi, Ujong Blang FC, Lambunot Tanoh FC, Cot Beut FC, Bungong Geupula FC Lamteube Gepula, Pawang Rusa FC Tumpok lampoh, Andela Lambro Deyah dan Lam Asan Putra.

Kemudian Leupung Ulee Alu FC, PSLM Leupung Mesjid, CMC FC Cot Mancang, Lamseunong FC, Rungkhom Lam Alu Cut, PSCM Cot masam, Kuda Putih Babah Jurong, Cucum FC, Perselam FC Lampoh Tarom dan Rudal FC Lampuuk.

Baca juga: Heboh Guru Wali Kelas Selingkuh dengan Ibu Muridnya, Ketahuan karena Ini

Lebih lanjut Farid Fitriya menjelaskan turnamen ini akan memperebutkan total hadiah 25 juta rupiah.

Rinciannya juara pertama akan mendapatkan uang pembinaan Rp 12 juta plus trofi, juara dua Rp 7 juta rupiah plus trofi, juara tiga bersama akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 4,5 juta rupiah plus trofi, pemain terbaik dan top skor masing-masing mendapatakan Rp 500 ribu plus trofi.

Farid Fitriya juga menyampaikan turnamen antar gampong ini memperbolehkan setiap tim menggunakan 5 slot pemain dari luar gampong itu sendiri dan berharap turnamen ini nantinya dapat melahirkan bibit-bibit sepak bola yang handal di tingkat lokal maupun nasional.

"Selain itu, juga sebagai momen untuk meningkatkan silaturrahmi dan ukhuwah antargampong di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar," ujar Farid.

Adapun pertandingan besok sore, Senin (21/8/2023) saling menjajal kekuatan tim Rudal Lampuuk versus Lamtrieng FC. (*)