Pendaftaran Mahasiswa

STIS Dayah Amal Aceh Timur Kembali Membuka Pendaftaran Mahasiswa/I Baru 2023-2024

DIBUKA BEASISWA UNTUK 25 MAHASISWA/I KULIAH GRATIS HINGGA SELESAI (SENILAI 35.200.000 PER MAHASISWA/I)

Editor: IKL
zoom-inlihat foto STIS Dayah Amal Aceh Timur Kembali Membuka Pendaftaran Mahasiswa/I Baru 2023-2024
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STIS Dayah Amal Aceh Timur Kembali Membuka Pendaftaran Mahasiswa/I Baru 2023-2024 

MAU KULIAH JURUSAN HUKUM BERIJAZAH S1 (S.H)
DENGAN BIAYA TERJANGKAU BAHKAN BISA GRATIS..???
TENANG, STIS DAYAH AMAL MASIH BUKA, YUK BURUAN DAFTAR...!!!

DIBUKA BEASISWA UNTUK 25 MAHASISWA/I KULIAH GRATIS HINGGA SELESAI (SENILAI 35.200.000 PER MAHASISWA/I)

PENERIMAAN MAHASISWA/I BARU STIS DAYAH AMAL
(PRODI HUKUM KELUARGA DAN PRODI HUKUM PIDANA)
Tahun Akademik 2023-2024
Gelombang 1 (30 Juli s.d. 20 Agustus 2023 )
Gelombang 2 (26 Agustus s.d. 20 September 2023 )

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Dayah AMAL adalah satu satu nya Sekolah Tinggi (S1) Pertama yang MeMpunyai Hombase di Kabupaten Aceh Timur,
Dengan izin Penyelenggaranya telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam Republik Indonesia Nomor :
Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/1224/2014 dan Sekarang sudah ke 2 kali nya Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
N0: 495/SK/BAN-PT/AK/PT/VII/2023 Dengan Nilai Akreditasi : 289 (BAIK)

KEUNGGULAN
1. Biaya perkuliahan sangat terjangkau
2. Belajar ilmu hukum berijazah S1 (S.H)
3. Pendalaman ilmu syar'i dan karakter islami
4. Bisa Mondok dan Asrama Gratis (Bagi yang daftar tinggal di Asrama)
5. Ruang dan Fasilitas Lengkap
6. Staf pengajar berkompeten dari lulusan Al-Azhar University Mesir, UNISSA Brunai Darussalam, UIN Sumatera Utara, UIN LAA Ar-Raniry dan lainnya.
7. Kajian dan halaqah ilmiah yang beragam dan variatif.
8. Beragam pelatihan soft skill & hard skill mahasiswa/i (manajemen organisasi, leadership, belajar menjahit, dll)

FASILITAS
1. Gedung Belajar
2. Gedung Akademik
3. Gedung Asrama (Bagi yang daftar tinggal di Asrama)
4. Lab Komputer
5. Lab Bahasa
6. Lab Pelatihan Soft Skill & Hard Skill
7. Perpustakaan
8. Masjid

SYARAT PENDAFTARAN
1. Pria dan Wanita muslim
2. Membayar uang Pendaftaran (Formulir) sebesar Rp 100.000
3. Ijazah SMA/sederajat
4. Akta kelahiran
5. KK (Kartu Keluarga)
6. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
10.Pas foto terbaru dengan rasio 4 : 6
(semua berkas ini bisa kirim lewat WA admin : 0852-2225-6200) atau bisa juga datang langsung ke kantor pusat

PROSEDUR PENDAFTARAN
Pendaftaran Bisa dilakukan via online dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di website STIS Dayah AMAL atau melalui link berikut:
https://forms.gle/tc3CvaDnLdmeq6me8 atau www.stisdayahamal.ac.id
atau Bisa via Offline dengan datang langsung ke Kantor Pusat Dayah AMAL

RANGKAIAN PENDAFTARAN
1. Pendaftaran Mahasiswa/i Baru
2. Tes (online)
3. Pengumuman Hasil Tes :
Gelombang 1 = 26 Agustus 2023
Gelombang 2 = 29 September 2023
4. Registrasi Ulang

BIAYA KULIAH
1. Registrasi ulang hanya membayar 500 ribu (sudah mencakup semuanya)
2. Biaya Per Semester hanya 600 ribu (bisa cicil 100 ribu perbulan)

JIKA ADA YANG KURANG FAHAM SILAHKAN WHATSAPP ATAU TELPON KE NOMOR :
ADMIN STIS DAYAH AMAL : 0852-2225-6200
TGK KHAMIL ASYI M.H : 0853-6147-2480
TGK HARWALIS S.H : 0823-6980-7975

ALAMAT LENGKAP : Desa Beusa Seberang, Kec. Peureulak Barat, Kab. Aceh Timur, Prov. Aceh (atau bisa juga cek di MAP : STIS DAYAH AMAL)

Tags
STIS Dayah Amal
Penerimaan Mahasiswa Baru
Aceh Timur
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