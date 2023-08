Seratusan Warga Alue Mangki Gandapura Bireuen Ikut Berbagai Lomba

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Seratusan lebih warga Desa Alue Mangki, Gandapura Bireuen baik anak-anak, remaja maupun dewasa, kaum ibu maupun remaja putri, Jumat (25/08/2023) sore mengikuti berbagai per lombaan gembira.

Kegiatan lomba agustusan memeriahkan HUT Ke-78 RI berlangsung di kawasan pantai desa setempat yang juga lokasi para nelayan setempat melaut.

Andrian salah seorang panitia per lombaan kepada Serambinews.com mengatakan, adapun lomba yang diselenggarakan mulai dari lomba sepakbola memakai kain sarung, lomba balap menggunakan kardus.

Tarik tambang, lomba cikurubuk empuk Jeruk, lomba pukul bantal air, lomba masukin selang dengan hidung dan beragam per lombaan lainnya.

“Ada 13 bidang lomba dilaksanakan termasuk kukur kelapa maupun tangkap bebek, berlangsung selama tiga hari,” ujarnya.

Baca juga: Sebelum ke Subulussalam, Ustaz Abdul Somad Hadiri Haul Abuya Batu Korong, Aceh Singkil

Per lombaan gembira dilaksanakan selama tiga hari mulai Jumat, Sabtu dan Minggu (25-26/27/08/2023) dimulai pukul 14.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB.

Hadiahnya yang disiapkan jutaan rupiah bagi juara berbagai per lombaan.

Banyaknya warga ikut berbagai per lombaan karena kegiatan hiburan sudah lama tidak dilaksanakan selama masa pandemi.

“Masyarakat sangat rindu dengan kegiatan yang dapat menumbuhkan energi positif serta mempererat silaturahmi antar warga seperti perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini", ujar Andrian.

Andrian mengatakan, Keuchik Gampong Alue Mangki, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan lomba

karena melibatkan semua pihak di Gampong Alue Mangki mulai organisasi gampong, ibu-ibu PKK, Ikatan Pemuda Alue Mangki, Karang Taruna dan masyarakat yang sangat antusias mendukung baik secara moril maupun materil. (*)

Baca juga: Kapolres Bireuen Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem Alam