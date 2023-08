Mahasiswa Unigha Ikut Internatioanal Students mobility di Universiti Malaysia Terengganu

Delegasi Unigha ikut serta Rektor Universitas Jabal Ghafur Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd., Wakil Rektor III Dr.Amirzan M.Pd



SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Internasionalisasi pendidikan tinggi telah berkembang sedemikian cepat menjadikan mobilitas mahasiswa dan dosen dalam aktivitas internasional semakin meningkat pula.

Hal ini diperlukan untuk menunjang misi pendidikan tinggi dalam Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karenanya, belajar di students mobility menjadi sangat penting, demi menciptakan para lulusan yang unggul dan berwawasan luas.

Sebanyak 10 mahasiswa Universitas Jabal Ghafur (UNIGHA) dari berbagai peogram studi berkesempatan untuk mengikuti program International Students Mobility di Universiti Terengganu Malaysia (UMT) sejak 19 hingga 26 Agustus 2023.

Delegasi Unigha ikut serta Rektor Universitas Jabal Ghafur Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd., Wakil Rektor III Dr.Amirzan M.Pd., Wakil Ketua Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (YPKJG) Diana Devi BH.Sc., M.Pd., serta 10 dosen di lingkungan Universitas Jabal Ghafur yg yang melakukan kolaborasi riset dan pengabdian kepada Masyarakat di UMT.



Kegiatan ini merupakan konsorsium dari berbagai universitas yaitu Dongguk University Korea Selatan, Universitas Bengkulu, dan Universitas Al Muslim Aceh.

Pada sesi pengarahan, dalam sambutannya Prof Bansu mengucapkan terimakasih kepeda UMT telah menawarkan kesempatan kepada Unigha untuk berpartisipsi pada program Students Mobility ini, Prof Bansu menambahkan kegiatan ini sangat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan global serta multiperspektif kepada mahasiswa dalam membentuk pribadi yang inklusif.

Kabag Humas Unigha yang juga dosen pada Prodi Pendidikan Fisika FKIP Unigha yang juga sebagai PIC dalam dalam kegiatan ini; Ulil Azmi, S.Si., M.PFis., menuturkan bahwa kegiatan Students Mobility ini diawali dengan kunjungan ke Studio Al-qur’an Untuk memperkenalkan Teknologi Augmented Reality sebagai metode pembelajaran yang bervariasi dan innovatif, dilanjutkan dengan tour mengunjungi Galeri INOS UMT.

Pada hari kedua dari program ini diawali dengan kunjungan ke Bukit KOR yaitu laboratorium pertanian. Para Mahasiswa diajarkan langsung bagaimana pembuatan obat herbal dan pembuatan pupuk secara alami menggunakan mikroorganisme. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan mengunjungi Edutrip Seatru salah satu pusat research UMT.

Seorang peserta international Students Mobiliy asal Unigha, Fadhilis Syakur mengaku bersyukur dan mengapresiasi kegiatan ini karena telah mendapatkan pengalamam baru bidang pendidikan dan non pendidikan di kampus di UMT.

SHARING SESSION PROF. BANSU DI UMT

Kegiatan sharing session dosen Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unigha yang juga adalah Rektor Unigha ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta lagu Kebangsaan Malaysia adalah Negaraku.

Tari Tradisional Aceh dipersembahkan oleh mahasiswa Unigha membuat acara pembukaan ini menjadi sangat meriah, hadirin sangat terpukau dengan keluwesan para mahasiswa Unigha.

Selanjutnya sambutan dari Associate Professor. Dr Azwadi Ali, The Deputy Head Of Academic and Student Affairs Of University Malaysia Terengganu.

Dan dilanjutkan dengan acara puncak sharing sassion oleh Rektor Universitas Jabal Ghafur Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd., tentang Utilized Learning Analytics to Investigate The Impact of Using SRL:What Is The Influence on Students Thinking Ability and Ethic, kegiatan ini diakhrii tanya jawab dan diskusi serta foto bersama jawab dan diskusi serta foto bersama.