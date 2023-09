Sebut Maxime Bouttier Diterima Teman Luna Maya, Melaney Ricardo: Nggak Malu Bergaul Sama Tante-tante

“Sama Ayu bisa masuk, bisa dekat, walaupun secara usia kita di atasnya dia, enggak malu bergaul dengan tante-tante seperti kita gitu,” lanjut Melaney.

SERAMBINEWS.COM - Presenter Melaney Ricardo mengaku baru mengenal Maxime Bouttier dari Luna Maya.

Maxime Bouttier adalah kekasih Luna Maya saat ini.

Kata Melaney, Maxime orang yang mudah bergaul termasuk pada sahabat-sahabat Luna Maya.

Meski mereka terpaut jauh secara usia, tetapi Maxime tak sungkan untuk berinteraksi bersama.

“Aku tadi enggak kenal ya maksudnya cuma tahu doang, aku kenal dari Luna. Tapi menurut aku orangnya tuh sama teman-teman bisa masuk,” ujar Melaney di daerah Tendean, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2023).

“Sama Ayu bisa masuk, bisa dekat, walaupun secara usia kita di atasnya dia, enggak malu bergaul dengan tante-tante seperti kita gitu,” lanjut Melaney.

Sebagai sahabat, Melaney mendukung hubungan Luna Maya dengan Maxime.

Ia berharap Luna dan Maxime bisa berjodoh.

“Jadi bisa oke aja, jadi selama mereka happy, semoga mereka berjodoh, kita doain. Hopefully enggak akan lama ya gitu (menikah),” ucap Melaney.

Saat ditanya apakah Luna Maya dan Maxime akan menikah tahun depan, Melaney belum bisa memastikannya.

Melaney merasa Luna dan Maxime saat ini masih enjoy dengan hubungan mereka saat ini.

Apalagi kata Melaney, Luna bukan sosok yang ingin buru-buru menikah.

Sehingga Luna pastinya harus benar-benar yakin lebih dulu dengan pria yang kini ia pacari saat ini.

“Bercanda-bercanda iya kan, tapi kan at the end we don’t know what preasure yang buat mereka buat mereka biar enjoy dulu. Luna juga orangnya enggak mau tergopoh-gopoh dulu, terburu-buru,” ujar Melaney.

“Jadi kalau pun it’s next year, we don’t know, up to them. Tapi kita mendoakan yang penting mereka bener bener settle mereka tahu apa yang benar-benar mereka mau, karena ini kan pernikahan pasti mendoakannya sekali seumur hidup,” tutur Melaney.

