VIDEO - PT Trans Continent Akan Bangun Pabrik Pengolahan Ikan Tuna

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, - PT Trans Continent bersama Universitas Syiah Kuala (USK) melakukan penandatangan Memori of Understanding (MoU) di ruang mini rektor USK, Banda Aceh, Senin (4/9/2023).

Penandatangan MoU itu sendiri dilakukan langsung oleh CEO Trans Continent, Ismail Rasyid dan Rektor USK, Prof Ir Dr Marwan.

CEO Trans Continent, Ismail Rasyid mengatakan, MoU itu sendiri dilakukan dalam rangka untuk menciptakan pabrik pengolahan ikan tuna berupa cold storage di Aceh.

Hal itu juga kata dia, sebagai bentuk pengembangan industri kecil yang diawali dengan rencana pengolahan ikan tuna dalam bentuk pengalengan ikan keumahah.

Dia mengatakan, sajian tradisional tersebut nantinya akan diolah dan dijual secara komersil. Dan nantinya kita akan bangun pabrik kecil terlebih dahulu. Hal ini percontohan projek diawal.

Ismail Rasyid mengatakan, ia tertarik untuk berinvestasi di bidang tersebut lantaran, saat ini sendiri USK merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

Dan mereka harus merintis untuk perkembangan indusri, agar kampus tersebut dapat membiayai dirinya sendiri. Dan hal tersebut dimulai dengan adanya pengembangan bisnis, salahnya satu industri pengolahan. (*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar



Berita Terkait di: https://aceh.tribunnews.com/2022/12/26/ini-7-produk-hasil-diversifikasi-pengolahan-ikan-diskan-aceh-singkil-lele-bumbu-jadi-primadona



=========== Syedara Lon, jangan lupa SUBSCRIBE, SHARE, and COMMENT. Update video viral lainnya: http://bit.ly/serambivideo Update berita terpopuler lainnya: http://bit.ly/SerambinewsPopuler Update info terkini via Serambinews.com: https://aceh.tribunnews.com/ Follow akun Instagram https://bit.ly/IGserambinews Follow akun Twitter http://bit.ly/TwitterSerambinews Follow dan like fanpage Facebook http://bit.ly/FBserambinews Follow akun TikTok http://bit.ly/tiktokserambinews