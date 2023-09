VIDEO Kembali Peroleh Standing Ovation dari 4 Juri, Putri Ariani Melaju ke Final AGT 2023

SERAMBINEWS.COM - Penampilan memukau dari penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani berhasil membuatnya terpilih untuk melaju ke babak final Americas Got Talent 2023.

Dalam babak semifinal ke-3 yang digelar kemarin Rabu (6/9/2023), diikuti oleh 11 kontestan.

Dari 11 kontestan itu, Putri Ariani lolos bersama dengan grup paduan suara, Mzansi Youth Choir.

Adapun pengumuman itu diketahui dari unggahan di akun X Americas Got Talent, @AGT pada Kamis (7/9/2023).

Dalam keterangan unggahan tersebut, pihak AGT mengucapkan selamat kepada @MzansiYouthChoi dan Putri Ariani yang berhasil melaju ke final AGT 2023.

Sementara final America's Got Talent 2023 akan digelar pada Oktober 2023 mendatang.

Sebagai informasi, Putri Ariani membawakan lagu U2 dengan judul "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Sambil memainkan piano, Putri Ariani sukses membuat seluruh penonton hening.

Pada saat rampung bernyanyi, tepuk tangan hingga standing ovation pun diberikan oleh ke-4 juri AGT.

Juri yang sebelumnya memberikan golden buzzer ke Putri Ariani, Simon Cowell mengaku speechless menyaksikan pertunjukan tersebut.

Simon menyebut momen seperti inilah yang membuat ia begitu mencintai pekerjaannya sebagai juri AGT.

Menurut Simon, menyaksikan penampilan Putri di panggung AGT 2023 adalah hal yang indah dan tak ternilai untuknya.

Sementara itu, Sofia Vergara mengatakan penampilan Putri sangat indah dan sempurna.

Sofia menilai Putri tak hanya bernyayi tapi juga sukses menyampaikan pesan dengan perasaan yang mendalam melalui lagu tersebut.

Sementara Heidi berharap vokalis U2, Bono dapat mendengarkan Putri Ariani menyanyikan lagunya.

Heidi melanjutkan, jika malaikat bernyanyi maka yang terlintas di benaknya persis seperti ketika Putri bernyanyi diatas panggung.

Sedangkan Howie Mandel kelihatannya kehabisan kata-kata, ia hanya mengucapkan satu kata "perfection" pada penampilan Putri Ariani.(*)

