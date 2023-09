Putri Ariani Dapat 4 Standing Ovation di Semifinal AGT 2023, Simon Cowell Kehabisan Kata-kata 

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi Putri Ariani mendapatkan empat standing ovation dari juri di babak semifinal America's Got Talent 2023, Rabu (6/9/2023).

Membawakan lagu U2 berjudul "I Still Haven't Found What I'm Looking For", Putri membuat penonton hening lewat penampilannya.

Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel lalu langsung berdiri sambil bertepuk tangan setelah Putri menyelesaikan lagunya.

Para penonton pun ikut memberikan standing ovation atas penampilan Putri Ariani.

Putri berhasil memukai semua penonton hingga juri. Simon Cowell tak bisa berkata-kata menyaksikan penampilan Putri Ariani di babak semifinal.

Sebagai juri yang memberikan tiket Golden Buzzer, Simon merasa bersyukur karena bisa mengantar bakat putri di panggung America's Got Talent 2023.

"Dan sejujurnya Putri, ini adalah alasan mengapa saya masih mengambil pekerjaan ini, untuk momen-momen seperti ini," kata Simon Cowell.

Sementara itu Sofia Vergara memuji penampilan spektakuler Putri Ariani.

Ia menyebut Putri Ariani menutup penampilan America's Got Talent 2023 dengan indah pada malam ini.

"Menurut saya, tadi adalah penutup yang sangat sempurna," kata Sofia.

Baca juga: Putri Ariani Tampil Bawakan Lagu Klasik U2 di Semifinal AGT 2023, Dapat Standing Ovation dari 4 Juri

U2 Menonton Audisi Putri Ariani di AGT 2023

Produser musik Simon Cowell menyebut grup band U2 telah menonton aksi audisi Putri Ariani di America's Got Talent 2023.

Hal itu disampaikan oleh Simon saat memberikan komentar atas penampilan Putri membawakan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" milik U2 di babak semifinal.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada U2 karena mereka tidak menjelaskan lagunya, saya mengerti beberapa band tidak menjelaskan lagunya, tapi mereka menjelaskan lagu ini untuk dinyanyikan Putri karena mereka menonton audisimu," kata Simon kepada Putri.