UIN Raden Fatah Bertekat jadi Kampus Unggul di Asia, Teken Kerja Sama dengan Krirk University

SERAMBINEWS.COM - Rektor Universitas Islam (UIN) Raden Fatah Palembang Prof Nyayu Khodijah menghadiri kegiatan workshop and international conference bertema “Rethinking The Economic Social And Cultural Integration Of Islamic World In The Contemporary Era” yang diadakan Asian Islamic Universities Association (AIUA)-Asian Islamic Quality Assurance (AIQA. )

AIUA merupakan asosiasi yang mewadahi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam melakukan koloborasi dan kerja sama antar universitas seluruh negara di Asia. Agenda rutin AIUA kali ini berlangsung di Krirk University, Bangkok, Thailand dan berlangsung dari tanggal 12-14 September 2023.

Dalam kunjungan tersebut, Rektor UIN Raden Fatah turut melakukan penandatangan nota kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Krirk University.

“Kerja sama internasional merupakan bagian dari mewujudkan universitas yang unggul di Asia, dan upaya memenuhi kriteria pencapaian unggul terus ditingkatan lewat kolaborasi Tri Dharma perguruan tinggi internasional,” ungkap Nyayu Khodijah.

Sementara itu, Presiden Krirk University, Prof Krasae Chanawongse mengatakan dengan perjanjian kerja sama ini akan memperluas kolaborasi antar kedua universitas dan memajukan pendidikan, serta penelitian di bidang yang relevan.

“Kami merasa bangga menjalin kemitraan dengan UIN Raden Fatah melalui AIUA, semoga kerja sama ini akan menghasilkan kolaborasi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan kerja sama tersebut, Prof Jaran Maluleem, Dekan International Islamic Collage Bangkok (IICB)- Krirk University menjelaskan sejarah berdirinya IICB pada tahun 2022 sebagai satu-satunya Fakultas yang membuka Program Studi Manajemen Haji dan Umroh serta Bisnis Islam di Thailand.

Selain itu, IICB menawarkan program kerja sama yaitu The International College Exchange Students program for Bachelor and Master’s degree program, yang akan dibuka hingga 30 September 2023 dan mulai pembelajaran pada Oktober 2023.

Mahasiswa akan menempuh studi di universitas selama 9 sampai 13 minggu.

Biaya perkuliahan akan ditanggung oleh IICB. Namun, mahasiswa harus menanggung biaya tiket pesawat, akomodasi, dan biaya hidup.

Acara pembukaan AIUA- AIQA juga dihadiri oleh Achmad Wicaksono selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand.(*)

