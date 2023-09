Laura Basuki Sebut Make Up Tipis Tonjolkan Keunikan Perempuan, Netizen: Karena Elu Cantik Mbak

"Semakin sedikit make upnya, makin menunjukkan kelebihan yang mereka punya, keunikannya masing-masing," sambungnya.

SERAMBINEWS.COM - Para penikmat film Tanah Air tentu tak asing dengan sosok Laura Basuki.

Sejumlah film yang dia bintangi seperti Cek Toko Sebelah, Susi Susanti - Love All, hingga Before Now And Then membuat namanya melambung.

Laura Basuki merupakan artis peran Indonesia berdarah Tionghoa, Jawa, dan Vietnam.

Kini Laura Basuki jadi sorotan karena penyataannya.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @rumpi_gosip pada Jumat (15/9/2023), Laura Basuki jadi sorotan karena pernyataanya soal make up.

Dalam sebuah podcast, Laura Basuki menyebut bahwa ia setuju dengan make up yang sedikit.

"Setuju banget, menurut aku semua orang udah cantik nggak usah diapa-apain," kata Laura Basuki.

Laura Basuki berperan sebagai Natalie dalam film Cek Toko Sebelah 2. ((DOK. Starvision).)

Baca juga: Cerita Laura Basuki Terjerat Pinjol hingga Kesepian di Film Sleep Call: Aku Nggak Pernah Mengalami

"Semakin sedikit make upnya, makin menunjukkan kelebihan yang mereka punya, keunikannya masing-masing," sambungnya.

"Misalnya mataku kecil nih, nggak usah usaha yang di-blow blow pakai diitem-itemin," tambahnya.

Menurut Laura Basuki make up yang sedikit akan menonjolkan keunikan masing-masing.

"Ya udah terima apa adanya emang udah begini, tapi itu yang bikin orang unik," kata Laura Basuki.

"Kalau make upnya tebal semua muka jadi mirip," sambungnya.

Laura Basuki juga memberikan tips lolos casting dengan memakai make up sedikit.