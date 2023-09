POMDA Unimal 2023, Cabor Atletik, Basket dan Tenis Lapangan Mulai Bertanding

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Pertandingan Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat Daerah Aceh (POMDA) tahun 2023 di Universitas Malikussaleh (Unimal) Senin (18/9/2023) mulai berlangsung.

Menurut informasi yang diperoleh RRI dari Panitia POMDA Unimal, pertandingan di Cabang Olahraga (Cabor) Atletik di lapangan Stadion Komplek Arun.

Nomor yang dilombakan Lari 100, 200, 400, 800, 5.000 meter hingga Estafet 4 x 100 meter Putra dan Putri. Selanjutnya, Lompat Jauh, Lempar Cakram, Lempar Lembing, dan Tolak Peluru.

Sementara pertandingan yang tidak kalah seru juga tersaji pada penyisihan cabor Bola Basket. Dimana, tuan rumah Unimal akan bertemu Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh juga Universitas Samudera (Unsam) Langsa serta Poltek Aceh.

Disamping itu, cabor bola basket juga menyajikan pertandingan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry melawan USK, UIN melawan Universitas Teuku Umar (UTU).

Sedangkan pada cabor Tenis Lapangan di arena Tenis Unimal dan Arun mempertemukan di kelas Putra antara Reza Mufti (USK) ditantang Muhamma Tariq Aufar (UIN Ar-raniry) juga tunggal putra antara Dwiki Dimas Pradipta (USK) melawan Nopri Yanda dari Institute Seni Budaya Indonesia (ISBI) Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Sementara di tunggal putri Misna Zahara dari Universitas Muhammadiyah (Unmuha) bertemu Mehran Humaira dari Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) Banda Aceh.

Babak Semifinal Tenis Putri juga mempertemukan dua tunggal Putri dari USK yakni Alifah Siti Marwah vs Putri Yeni.

Semifinal Tunggal Putra, Fathir Muhammad (USK) menunggu pemenang antara Reza Mufti vs Muhammad Thariq. Masih di Semifinal Tunggal Putra, Ferdian Herliandi (UTU) juga menanti pemenang antara Dwiki Dimas vs Nopri Yanda. Dan Tunggal Putri tuan rumah, Taradisa Angeli Tanura menunggu pemenang Misna Zahara vs Mehran Humaira.(*)