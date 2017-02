"Hacker" Irak Mengaku Retas Situs Donald Trump

SERAMBINEWS.COM - Server yang dipakai oleh situs pengumpulan dana kampanye milik Donald Trump diretas oleh kelompok hacker yang menamakan dirinya "Pro_Mast3r". Kelompok itu mengaku berasal dari Irak.

Server yang menampung alamat URL secure2.donaldjtrump.com itu berada di bawah platform keamanan dan manajemen milik Cloudflare. Situs tersebut tidak terhubung dengan situs kampanye Trump-Pence.

Dikutip KompasTekno dari Ars Technica, Senin (20/2/2017), halaman tersebut di-deface atau diganti tampilannya dengan gambar orang yang mengenakan topi fedora, dengan menampilkan teks:

Hacked By Pro_Mast3r ~

Attacker Gov

Nothing Is Impossible

Peace From Iraq

Source code yang tertanam di halaman muka itu memiliki tautan javascript ke akun Google Code yang kini sudah lenyap, yakni "masterendi". Akun ini sebelumnya juga pernah muncul dalam aksi peretasan lain.

Pihak Cloudflare dan tim kampanye Trump-Pence belum memberikan tanggapan resminya atas peretasan ini.

Untuk sementara, situs yang diretas tersebut dibuat offline.