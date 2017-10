Pengungsi Rohingya dan Imigran Global

Oleh Zaiyatul Akmar

PERMASALAHAN tentang populasi dan migrasi global telah menjadi isu yang yang sangat penting dalam isu global yang terjadi di negara-negara maju serta berkembang. Salah satu faktor penting seperti pengembangan ekonomi, pekerjaan, kestabilan, keamanan, serta perlindungan. Negara Amerika, Kanada, Australia, Malaysia, dan Arab Saudi merupakan negara-negara yang menjadi pilihan utama bagi pendatang asing.

Menelusuri masalah yang dihadapi oleh negara Myanmar atau Burma dalam kaitannya dengan migrasi adalah berpuncak pada masalah politik dalam negeri, di mana krisis migrasi di Myanmar ini melibatkan etnik Rohingya, yaitu kaum minoritas muslim yang tinggal di bagian utara Myanmar, yaitu wilayah Arakan atau Rakhine. Mereka ini telah dipaksa bermigrasi untuk menyelamatkan diri dari pemerintah negara, tentara, golongan Sami, serta masyarakat beragama Budha.

Muslim Chittagonian

Menurut catatan sejarah ada beberapa versi asal muasal bangsa Rohingya di Myanmar. Pertama, ada yang mengatakan bahwa mereka bukanlah keturunan Arab, tetapi generasi Muslim Chittagonian yang bermigrasi dari Bengal saat Burma dijajah oleh Inggris. Kedua, terminologi Rohingya mulai dikenal untuk penamaan sebuah komunitas oleh sebagian kecil kaum intelektual Muslim Bengal yang mendiami bagian tenggara Arakan di awal 1950-an. Mereka adalah keturunan para imigran berasal dari Chittagong Timur Bengal dengan perjanjian Yandabo saat perang Inggris-Burma I berakhir.

Namun perlu diangkat di sini bahwa secara fisik tidak dapat dipungkiri bahwa etnis Rohingya dan Rakhine memang berbeda. Rohingya berparas wajah seperti orang-orang Bangladesh, sementara etnis Rakhine berperawakan lebih mendekati orang Melayu. Selain itu, komunitas Rohingya beragama Islam dengan kaum wanitanya berpakaian seperti kaum hawa di Bangladesh, sementara komunitas Rakhine beragama Budha dengan kuil-kuilnya. Setiap tahun mereka melakukan pengusiran dan penghapusan etnik terhadap Rohingya.

Walaupun dunia telah mempunyai bukti yang jelas tentang serangan dan kekejaman kerajaan Myanmar atas etnik Rohingya, namun sulit memulihkan keadaan karena Myanmar telah menolak sepenuhnya etnik Rohingnya ini bukan warga negaranya dan menegaskan mereka adalah warga negara Bangladesh yang mempunyai persamaan dengan masyarakat Chittagong. Sebagian besar orang Rohingya tak memiliki kewarganegaraan. UU Myanmar 1982 telah melucuti kewarganegaraan (kecuali 40.000 orang) dari 1,33 juta orang Rohingya di negara itu.

Adapun historis akar konflik etnis muslim Rohingya dan etnis Budha Rakhine, menurut laporan Human Right Watch yang berjudul All you can do is pray, crimes againts humanity and ethnic cleasing of Rohingnya Muslims in Burma Arakan state, menerangkan bahwa konflik kontemporer ini dapat ditarik paling tidak berawal dari Perang Dunia II, ketika masyaraka Rohingya tetap loyal pada penguasa kolonial Inggris. Sementara masyarakat Arakan lain berpihak pada kolonial Jepang.

Permusuhan dan pertikaan antarkedua etnis Rohingya dan Rakhine secara historis tidak dapat dengan mudah dihentikan. Dengan bukti pertikaan berdarah terus berlanjut hingga kini, bahkan Zak Rose menyebutkan interaksi Rohingnya dengan orang asing dan pemerintahan setempat secara historis adalah interaksi kekerasan.

Orang Rohingya telah menjadi korban kekerasan aktor negara dan non-negara selama beberapa dekade. Setelah kekerasan 2012, pemerintah Myanmar terus menganiaya orang-orang Rohingya. Pada 2014, Departemen Penerangan menginstruksikan semua warga Rohingya untuk mendaftarkan diri sebagai orang Bengali, yang secara efektif mengecualikan mereka dari sensus penduduk nasional. Saat ini situasi kemanusiaan bagi warga Rohingya di Myanmar sangatlah suram. Jumlah warga Rohingya yang menyelamatkan diri ke Bangladesh terus meningkat sejak serangan 25 Agustus lalu.

Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan bahwa sekitar 5.200 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Dikatakan, beberapa ribu orang berada di kawasan sepanjang perbatasan Myanmar sementara yang sudah berada di dalam wilayah Bangladesh jumlahnya lebih banyak lagi. IOM, Organisasi Internasional untuk Migrasi, menyatakan bahwa 270.000 telah menyeberang masuk Bangladesh. Sebagian besar yang berada di perbatasan adalah perempuan dan anak-anak. Human Rights Watch mengatakan data-data satelit menunjukkan kebakaran di setidaknya 10 wilayah. Pemerintah mengatakan bahwa militan yang membakar desa-desa kaum minoritas, sementara para gerilyawan mengaitkan kebakaran tersebut dengan pasukan keamanan dan umat Budha setempat.