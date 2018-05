Suara Perawat Indonesia

Oleh Yelli Sustarina

TIDAK banyak yang tahu bahwa setiap 12 Mei diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Jangankan masyarakat biasa, perawat pun terkadang tidak ingat moment peringatan sekali setahun ini lataran terlalu fokus terhadap pekerjaannya. Padahal perannya sangat besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perawat merupakan orang pertama yang mengetahui kondisi pasiennya.

Meski demikian, kondisi perawat sampai saat sepertinya kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ini setidaknya terlihat dari kehidupan kesehariannya yang masih jauh dari kata sejahtera. Baik itu dalam status hukum yang masih lemah, maupun gaji perawat yang terlalu kecil untuk kontribusi dan beban kerjanya yang begitu besar.

Di samping itu, beberapa kasus yang sering diangkat ke media terkait dugaan malpraktik di rumah sakit, sering kali memosisikan perawat sebagai pelaku utama. Misalnya saja pada kasus kematian bayi yang terjadi di Aceh Singkil pada 28 Desember 2017 lalu. Secara gamblang media menginformasikan bahwa bayi tersebut meninggal karena perawat yang menangani bayi tersebut tidak bisa memasang infus.

Lain lagi kasus Wali Kota Langsa yang sempat direkam dan viral, karena memarahi oknum perawat dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar. Kasus-kasus seperti itu sangat sering diberitakan, sehingga citra perawat Indonesia jatuh di mata masyarakat. Sedangkan kontribusinya bertahun-tahun melayani masyarakat jarang sekali diekspos, bahkan perayaannya saja jarang diperingati.

Padahal sejak 1974 Dewan Perawat Internasional atau Internasional Council of Nurses (ICN) telah menetapkan 12 Mei sebagai Hari Perawat Internasional yang bertepatan dengan kelahiran Florence Nightingale, sebagai pendiri keperawatan modern. Setiap tahunnya Hari Perawat Internasional mempunyai tema dan tahun ini temanya ialah Nurses a Voice to Lead - Health is a Human Right (Suara Perawat Memimpin - Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia).

Fungsi mandiri

Berdasarkan UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik yang dilakukan perawat ialah berupa asuhan keperawatan yang merupakan fungsi mandiri atau independen bagi seorang perawat.

Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Perawat yang bisa melakukan kegiatan ini ialah perawat yang sudah lulus uji kompetensi, mempunyai sertifikat kompetensi, dan profesi yang sudah teregistrasi atau tercatat resmi secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan.

Tugas utama perawat di sini ialah menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan dengan tahapan lima proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pasien. Fokusnya ialah pasien, bukan hal-hal yang berkaitan dengan terapi medis seperti pengobatan.

Sedangkan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter dan seharusnya dilakukan dokter seperti pemasangan infus, pemberian obat, dan melaksanakan suntikan ialah tanggung jawab dokter. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu, perawat bisa melakukan tugas itu bila telah dilimpahkan wewenang oleh dokter, inilah fungsi dependen perawat. Namun, hanya untuk perawat profesi atau perawat vokasi yang sudah terlatih, bisa melakukan tindakan medis di bawah pengawasan. Jadi, tidak sembarang perawat dapat diberikan wewenang untuk melakukan tindakan medis ini.