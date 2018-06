Tulis Biografi Putri Diana, Sastrawan Ini Bongkar Sifat Mantan Istri Charles

SERAMBINEWS.COM - Lady Colin Campbell, mengejutkan pemirsa dalam acara I'm A Celebrity.

Di reality show tersebut, Colin mengklaim bahwa dia menolak kesempatan untuk menjadi penulis biografi 'resmi' Putri Diana karena dia kecewa dengan 'sikap Diana sebagai seorang korban'.

Melansir Daily Mail, Lady Colin sejatinya tetap melanjutkan untuk menulis buku yang tidak resmi, Diana In Private, yang membuat klaim mengejutkan yang kemudian terbukti benar, termasuk perjuangan Diana mengatasi bulimia dan perselingkuhannya dengan James Hewitt.

Diana, yang merasa terjebak dalam pernikahannya yang sangat tidak bahagia dengan Pangeran Charles, juga bekerja sama dengan Andrew Morton pada buku terlaris internasionalnya, Diana: Her True Story.

Buku Diana: Her True Story diterbitkan beberapa bulan setelah buku tulisan Lady Colin pada tahun 1992.

"Diana In Private dimulai sebagai biografi resmi," klaim wanita bernama asli Georgia Arianna Ziadie, yang masih menggunakan gelarnya yang dianugerahkan padanya lewat pernikahannya yang hanya berusia satu tahun dengan Lord Colin Campbell, putra the Duke of Argyll, pada 1973.

Lady Colin mengungkapkan:

"Diana dan saya setuju bahwa saya akan membuat biografi resmi tentangnya, sebuah biografi anodyne. Kemudian dia melihat itu adalah apa yang disebutnya 'kartu untuk keluar dari penjara'."

Sastrawan itu kemudian memutuskan untuk mengubahnya dari biografi resmi menjadi biografi tidak resmi.