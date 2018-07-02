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BREAKING NEWS - Prof Warul Walidin Dilantik Sebagai Rektor UIN Ar-Raniry

Selain Prof Warul, Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin juga melantik Rektor UIN Riau.

BREAKING NEWS - Prof Warul Walidin Dilantik Sebagai Rektor UIN Ar-Raniry
IST
Prof Dr H Warul Walidin AK MA (kanan) dilantik sebagai Rektor UIN Ar-Raniry, Banda Aceh periode 2018-2022, di Jakarta, Senin (2/7/2018). 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Prof Dr H Warul Walidin AK MA dilantik sebagai Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2018-2022.

Guru Besar UIN Ar-Raniry itu dilantik di ruang pelantikan pejabat lantai II Gedung Kementerian Agama RI di Jalan Lapangan Benteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, Senin (2/7/2018) sekira pukul 13.30 WIB.

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Selain Prof Warul, Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin juga melantik Rektor UIN Riau.(*)

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Penulis: Subur Dani
Editor: Safriadi Syahbuddin
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