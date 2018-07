Dwayne Johnson Menjadi Aktor Berpenghasilan Tertinggi Tahun 2018, Berkat Modal Uang Rp 100 Ribu

Dwayne Johnson, atau lebih dikenal sebagai The Rock dalam WWE.

SERAMBINEWS.COM - Mantan pegulat WWE, The Rock menjadi aktor dengan bayaran tertinggi versi Forbes.

Dwayne "The Rock" Johnson menjadi aktor dengan bayaran tertinggi dalam sejarah.

Hal itu diungkapkan pada Senin (16/7/2018) dalam daftar 100 selebriti dengan bayaran tertinggi versi majalah Forbes.

Dilansir BolaSport.com dari Tribun Pekanbaru.com, penghasilan tersebut dihitung dari Juni 2017 hingga Juni 2018.

Dalam kurun waktu satu tahun, Dwayne Johnson berhasil menghasilkan 124 juta dollar atau setara dengan 1,7 triliun rupiah.

Aktor film Jumanji: Welcome to the Jungle itu menduduki peringkat kelima top 100 selebriti pada 2018 naik 17 peringkat dari daftar tahun lalu.

Prestasi yang diterohekan dalam industri perfilman tersebut disyukuri Dwayne Johnson.

Hal itu ditunjukkan melalui tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadi.

"Karier saya baru saja mencapai tonggak yang cukup mengagumkan, menjadi aktor berpenghasilan tinggi dalam sejarah Forbes," tulis Dwayne Johnson.

"Saya sangat percaya pada sebuah gagasan, tidak ada kesuksesan yang dapat diraih sendirian, sukses selalu membutuhkan tim," jelasnya.

Selain itu pria berusia 46 tahun juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam perjalanan kariernya.

"Terimakasih kepda tim visi kami yang cerdas dan pintar, yang selalu mengutamakan penonton," tulis Dwayne Johnson.

Aktor kelahiran Hayward, California ini juga memberikan pesan menyentuh sebelum dia dapat mencapai keberhasilan seperti sekarang.

"Saya memulai karier dengan hanya bermodal uang tujuh dollar (100 ribu rupiah). Apapun bisa terjadi dengan kerja keras tanpa henti," tulisnya.(*)

