Rupiah Kembali Melemah ke Rp 14.442 Per Dollar AS 

SERAMBINEWS.COM - Rupiah melemah pada perdagangan pagi ini terhadap dollar Amerika Serikat (AS), baik di pasar spot maupun di pasar antarbank.

Mengutip Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISOR) di Bank Indonesia, rupiah diperdagangkan di kisaran Rp 14.442 per dollar AS. Kemarin, paring dollar/rupiah masih di 14.413.

Begitu juga di pasar spot, rupiah diperdagangkan di Rp 14.438 per dollar AS pukul 10:23 WIB. Sedangkan kemarin, masih di kisaran Rp 14.414 per dollar AS.

Sementara itu, indeks dollar AS (DXY) menguat ke 0,03% ke level 94.587 pada siang ini.

Pelemahan rupiah di hari kedua ini disuntik kekhawatiran pasar bahwa AS akan memanaskan lagi perang dagang global.

AS disebutkan berencana menaikkan tarif dua kali lipat yaitu sampai 25% atas US$ 200 miliar produk impor dari China.

Sementara itu, dari data domestik Indonesia masih mencatat angka positif. Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia bulan Juli di level 50,5, naik dari 50,3.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan inflasi Juli 2018 pada hari ini.(*)