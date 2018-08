5 Hal yang Bikin Pangeran Charles Kesal, Salah Satunya Tetesan Air AC

SERAMBINEWS.COM - Stephen P. Barry, pelayan Pangeran Charles menuturkan pengalamannya selama dua belas tahun melayani Pangeran.

Pengalamannya tersebut dikisahkan dalam buku Stephen P. Barry: Royal Service, my twelve years as valet to Prince Charles and Royal Secrets.

Berikut ini penggalan-penggalan kisahnya.

Kalau ada hal-hal yang menjengkelkan, pangeran paling-paling menarik napas panjang.

Namun, ada lima hal yang bisa membuat ia naik pitam: jam karet, bunyi gelontoran air di malam hari, desis atau tetesan air AC, jendela yang tidak bisa dibuka karena dipantek mati dan handuk hotel yang kekecilan.

"Saya memerlukan enam benda jahanam itu untuk mengeringkan tubuh," katanya. Ia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Paling-paling jahanam itulah.

Ia tak pernah menendang-nendang atau melempar-melemparkan barang.

Menjelang perjalanan keliling yang menegangkan biasanya ia berpesan, "Stephen, kalau saya membentakmu jangan tersinggung. Kau tahu saya perlu pentil pengaman supaya tidak meledak."

Saya beruntung bekerja pada pangeran, sebab di tempat Putri Anne pelayan sering berganti, karena tak tahan.

Pernah sehabis ia menikah saya ikut dengan pasangan Pangeran dan Putri Wales menginap di rumah keluarga Earl of Spencer yang megahnya jauh melebihi istana.