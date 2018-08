VIRAL! Skutik Pria Berjaket Ojol Ini Lebih Mahal Dari Toyota Sienta, Lihat Komentar Netter!

SERAMBINEWS.COM - Kelakuan pria berjaket ojol (ojek online), bikin geger media sosial.

Diposting akun @newdramaojol.id, nampak seorang pria berjaket ojolmengendarai skutik Yamaha TMAX DX.

Skutik yang dikendarai itu merupakan skutik yang punya mesin berkapasitas 530 cc dua silinder.

Melirik website resmi Yamaha-motor.co.id, Yamaha TMAX DX dibanderol Rp 299,9 juta.

Itu kalau dalam kondisi standar pabrik loh ya.

Padahal pria tersebut, terlihat sudah memodifikasi kendaraannya.

Seperti pemakaian boks aluminium dan knalpot custom yang ditaksir harganya bisa lebih dari Rp 5 juta.

Itu belum termasuk helm dan perangkat lain yang dipakai si pria tersebut.

Kalau ditotal secara keseluruhan, pria berjaket ojol itu mengendarai skutik yang lebih mahal dari All New Toyota Sienta tipe New Q CVT (Rp 300,5 juta).

Karuan saja, netizen membanjiri kolom komentar postingan tersebut.