Meugang Idul Adha di Abdya, 121 Ternak Kerbau dan Sapi Disembelih, Harga Sangat Tinggi

Pedagang di lapangan bola kaki Manggeng, Abdya, memasar daging pada hari Meugang Idul Adha 1439 H, Selasa (21/8/2018). Harga daging kerbau dan sapi mencapai Rp 200.000 per kg

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya



SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Tradisi hari meugang menyambut Idul Adha 1439 H di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dilaksanakan, Selasa (21/8/2018) pagi, tadi.



Pelaksanaan hari meugang ditandai kegiatan penyembelihan ternak sapi dan kerbau dalam jumlah banyak untuk memenuhi permintaan kebutuhan daging hari meugang yang meningkat drastis.



Lokasi penyembelihan ternak keubau dan sapi pada hari meugang yang sangat terkenal di Abdya adalah di bantaran aliran Krueng Beukah, Kecamatan Blangpidie di kawasan Desa Keude Siblah.



Ada juga lokasi penyembelihan ternak di lapangan bola kaki Desa Seuneulop Kecamatan Manggeng dan Pasar Tanjung Bunga Kecamatan Tangan-Tangan.

Baca: Ini Jumlah Pemilih di Abdya dan Kecamatan Paling Banyak Pemilihnya

Data diperoleh Serambinews.com dari Plt Kadis Pertanian dan Pangan Abdya, Drh Nasruddin bahwa hasil pendataan dilakukan ternak yang disembelih pedagang pada meugang Idul Adha 1439 H yang dilaksanakan, Selasa tadi, mencapai 121 ekor, terdiri dari 96 kerbau dan 25 sapi.



Ternak tersebut disembelih di lokasi bantaran aliran Krueng Beukah Blangpidie sebanyak 83 ekor terdiri dari 61 kerbau dan 22 sapi.

Di Lapangan bola kaki Manggeng 34 ekor terdiri dari 31 kerbau dan 3 sapi, dan lokasi Pasar Tanjung Bunga Tangan-Tangan disembelih 4 ekor kerbau.



Nasruddin menjelaskan, ternak yang disembelih meugang Idul Idul Adha sebanyak 121 ekor tersebut menurun dibandingkan jumlah ternak yang disembelih pedagang pada meugang Idul Fitri 1439 H lalu, berjumlah 238 ekor, terdiri dari 183 kerbau dan 55 sapi.



Namun, harga daging meugang Idul Adha hari ini masih sangat tinggi dan bervariasi.

Baca: 1.605 Sertifikat Gratis Dibagikan Kepada Warga Aceh Barat Daya, Ada yang tak Bisa Diproses

Di bantaran Krueng Beukah Blangpidie harga daging yang ditawarkan pedagang rata-rata Rp 180.000 per kg, baik daging kerbau dan sapi.



Sementara harga daging Manggeng dan Tangan-Tangan, menurut informasi diperoleh Serambinewes.com dari Syahrizal, salah seorang warga mencapai Rp 200.000 per kg.



Sementara harga daging pada meugang Idul Fitri lalu di Abdya rata-rata Rp 180.000 per kg.



Mengkonsumsi daging dalam jumlah lumayan pada hari meugang merupakan tradisi masyarakat yang turun temurun. Biaya yang dibutuhkan untuk membeli daging pada hari meugang dipersiapkan sejak awal dari kerja keras.

Baca: Dukung Penertiban Waria, Ini Ancaman Wakil Bupati Abdya

Karenanya, meskipun harga daging pada hari meugang meningkat luar biasa, masyarakat setempat tetap membelinya, meskipun dalam jumlah satu kilogram (kg) atau satu tumpuk daging.



Daging yang dibawa pulang segera dimasak ibu rumah tangga sebagai menu yang dominan pada hari meugang dan Idul Adha yang jatuh Rabu (22/8/2018), besok.



Seperti biasa, pada hari meugang Idul Adha, Selasa pagi tadi, warga dalam jumlah besar yang datang dari berbagai pelosok di Abdya tumpah ruah ke lokasi bantaran sungai (krueng) Beukah Blangpidie untuk membeli daging kebutuhan meugang menyambut Idul Adha.



Pemandangan sama tampak di lokasi penyembelihan ternak di kecamatan-kecamatan, yaitu lokasi Lapangan balo kaki Manggeng, dan Pasar Tanjung Bunga Tangan-Tangan, termasuk lokasi pantai Krueng Babahrot.(*)