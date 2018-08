Kehidupan Glamor Richard Muljadi, Pernah Disorot Media Luar dalam Deretan Anak Konglomerat Asia

SERAMBINEWS.COM - Sosok Richard Muljadi menjadi pembicaraan setelah dirinya tertangkap tangan menggunakan kokain di sebuah toilet restoran di Mal Pacific Place, SCBD, Jakarta, Rabu (22/8/2018).

Cucu konglomerat Kartini Muljadi ini sebelumnya dikenal karena kehidupan mewahnya yang kerap dia unggah di akun Instagram miliknya, @richardmuljadi.

Kehidupan glamor Richard pun sampai diberitakan oleh Harper's Bazaar Singapura pada 2017 dalam artikel berjudul 'Bling it on: Children of Asia's richest not shy about flaunting it'.

Richard ditampilkan bersama dengan para anak-anak konglomerat lain di Asia, yang tentu saja sama-sama memiliki kehidupan galmor.

Di masa lalu mungkin hanya teman-teman terdekat dan anggota keluarga mereka yang dapat melihat gaya hidup yang kaya dan terkenal ini.

Kini platform media sosial membawa gambar-gambar "wow" ke semua orang.

Mereka menjalani kehidupan online "millennial" mereka.

Mereka tidak malu memamerkan barang berharga mereka yang mungkin hanya bisa diimpikan oleh orang lain.

Gaya hidup mewah ini menjadi "makanan" di koran-koran Malaysia dua minggu lalu, ketika mereka menyoroti Meera Alyanna Mukhriz, cucu dari mantan perdana menteri negara itu dan sekarang pemimpin oposisi, Mahathir Mohamad.

Media yang didukung pemerintah menunjukkan dia hidup seperti "gaya hidup selebriti".