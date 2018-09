Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Gelar Kuliah Umum, Ini Harapan Kepada Mahasiswa Baru dan Lama

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Mengawali kuliah semester ganjil tahun akademik 2018/2019, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry mengadakan kuliah umum, yang disampaikan oleh Psikolog senior di Banda Aceh, Dra Nurjanah Alsyarafi, Senin (3/9/2018).

Dekan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry, Prof Eka Srimulyani PhD, Selasa (4/9/2018) mengatakan, pentingnya keseriusan dan upaya untuk menggali potensi diri, agar mampu berkompetisi dalam persaingan dunia kerja setelah menyelesaikan kuliah.

Baca: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Serahkan Penghargaan untuk Dua Dosen Paling Aktif Menulis

“Saya berharap dengan dilaksanakan kuliah umum ini menjadi awal dalam meningkatkan semangat mahasiswa baik mahasiswa baru maupun lama untuk mengembangkan ilmu dan keterampilannya selama menimba ilmu di Fakultas Psikologi,” ujar Eka Srimulyani.

Sementara itu, Dra Nurjanah Alsyarafi dalam kuliah umum yang disampaikannya mengusung tema “Peran Psikologi dalam dunia kerja”.

Dalam kesempatan itu, Nurjanah juga menyampaikan pengalamannya sebagai praktisi psikologi, dalam satu profesi yang mungkin menjadi pilihan alumni fakultas atau prodi psikologi.

Baca: IKAT dan Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry Jalin Kerja Sama, Ini yang Akan Dilakukan

Menurutnya, ada beragama pekerjaan yang dapat dilakoni oleh alumni psikologi baik dalam bidang industri dan organisasi, pendidikan, business, kesehatan dan lain sebagainya.

Persaingan yang akan dihadapi oleh psikolog ke depan salah satunya adalah persaingan dengan ‘mesin’.

Karena kecanggihan software komputer dan aplikasinya yang mulai digunakan untuk analisis psikologis non-manual.

Baca: Mulai 2019 Unsyiah Stop Terima Mahasiswa D-3

Dalam kesempatan tersebut, Nur Janah juga memotivasi para mahasiswa untuk menjadi ilmuwan psikologi yang memilik semangat to live (hidup), to love (mencintai), to learn (belajar) dan to leave a legacy (meninggalkan manfaat).

Di kesempatan yang sama, Ketua Prodi Psikologi, Julianto Saleh MSi berpesan kepada para mahasiswa agar dapat menimba ilmu dan pengetahuan serta pengalaman dari kuliah yang disampaikan dalam rangka mewujudkan dan memperkuat keunggulan dan keahlian dalam bidang psikologi.(*)