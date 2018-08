Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Serahkan Penghargaan untuk Dua Dosen Paling Aktif Menulis

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh memberikan penghargaan kepada dua orang dosennya, Selasa (14/8/2018) di kampus setempat.

Dekan FSH UIN Ar-Raniry, Dr Muhammad Siddiq Armia MH PhD kepada Serambinews.com mengatakan, kedua dosen yang diberikan penghargaan ini karena selama ini aktif dalam menulis jurnal internasional.

Penghargaan itu bentuk apresiasi dari pihak kampus.

Keduanya adalah Prof Dr A Hamid Sarong yang menulis Enforcing Islamic Law For Non Muslim A Case Study Of Indonesia yang terindeks oleh Scopus Elseiver di Jurnal Hamdard Islamicus.

Serta Dr Kamaruzzam Bustamam Ahmad yang menulis Cross Cultural Differences Experienced During hajj: A Case Study of Acehnesse hajj, yang terindeks Thomson Reuters di Jurnal Stdi Islamika.

M Siddiq Armia menambahkan, selama ini masih sangat sedikit dosen FSH yang menulis jurnal, khususnya jurnal internasional.

Jika pun ada yang menulis, biasanya didominasi oleh beberapa dosen yang sama.

"Sehingga pemberian penghargaan ini diharapkan akan memberi motivasi kepada dosen lainnya supaya rajin menulis jurnal. Sehingga ke depan penulisan jurnal dapat dibudayakan di FSH," ujarnya.

Ia berharap, ke depan dosen banyak melakukan sharing penulisan jurnal, berbagi informasi dan motivasi.

Ia berharap banyak kepada dosen-dosen muda fakultas tersebut supaya aktif menulis.

Acara penyerahan penghargaan yang bersamaan dengan yudisium fakultas merupakan yang pertama kali dilaksanakan di kampus tersebut.(*)