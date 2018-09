Tertibkan Galian C, Pemkab Aceh Jaya Akan Kerahkan Tim Terpadu

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG – Bupati Aceh Jaya T Irfan TB akan menurunkan tim terpadu untuk menertibkan galian c yang melanggar izin dan beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikannya kepada Serambinews.com, saat ditanya terkait keluhan masyarakat atas keberadaan galian c yang diduga sudah menyalahi izin dan merusak Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Kita akan menurunkan tim terpadu dalam penertibannya, hasilnya akan kita sampaikan kepada provinsi. Kalau memang mengganggu kawasan DAS kita minta provinsi untuk menghentikan izinnya," ujarnya.

Warga Kareung Ateuh di Aceh Jaya Keluhkan Aktivitas Tambang Galian C, Makin Luas dan Merusak Sungai

Ia menambahkan, akan segera memerintahkan tim terpadu tersebut untuk turun. “Hari ini juga saya akan perintah tim," tulisnya melalui pesan WhatsApp kepada Serambinews.com, Senin (10/9/2018).

“Untuk seluruh galian c yang sudah beroperasi kita akan menyurati pihak provinsi untuk ditinjau kembali, sebab galian C sudah menjadi kewenangan provinsi untuk mengeluarkan izinnya. Kami minta kepada dinas terkait di provinsi juga bisa turun ke lapangan untuk meninjau lokasi izin galian c tersebut," tutupnya.(*)