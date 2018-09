Besok, KIP Aceh Timur Sempurnakan DPT Pemilu 2019, Ini Pihak yang Dilibatkan

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS. COM, IDI - KIP Aceh Timur, Rabu (12/9/2018) akan melakukan pencermatan bersama terhadap indikasi pemilih ganda, dalam kabupaten setempat dengan melibatkan Panwaslih, pengurus Parpol, dan PPK dari 24 kecamatan.

Ketua Divisi Teknis Sofyan, kepada Serambinews.com, Selasa (11/9/2018) mengatakan, percermatan dengan melakukan verifikasi faktual data ganda secara bersama ini menindaklanjuti surat edaran KPU Nomo 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018, perihal penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu juga, jelas Sofyan, juga menindaklanjuti surat rekomendasi dari Panwaslih Aceh Timur yang merekomendasikan KIP untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap data pemilih yang masih bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan.

Untuk diketahui berdasarkan rapat pleno penetapan DPT pemilu di tingkat KIP Aceh Timur, beberapa waktu ditetapkan 284.164 pemilih di Aceh Timur.

Sedangkan berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan Panwaslih terhadap by name by addres DPT Pemilu Tahun 2019, dari 284.164 pemilih itu terindikasi terdapat 5.169 pemilih ganda.

“Oleh sebab itulah KIP melakukan verifikasi faktual data untuk memastikan kegandaan tersebut. Selanjutnya kita akan menyempurnakan kembali jumlah DPT, dan melakukan penghapusan bersama terhadap data ganda tersebut,” jelas Sofyan.

Ia menyebutkan, akan melakukan rapat pleno terbuka penetapan DPT hasil perbaikan tersebut pada 13 September 2018. (*)